ترامپ از احتمال کاهش نظامیان آمریکا در آلمان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: آمریکا در حال مطالعه و بررسی کاهش احتمالی نیروها در آلمان است.

وی افزود: تصمیم نهایی در این باره طی یک بازه زمانی کوتاه در آینده گرفته می شود.

هرچند ترامپ به علت این کاهش نیروها اشاره نکرده، اما به نظر می رسد که این اقدام آمریکا به دلیل اختلافات سیاسی با آلمان بر سر جنگ ایران و تنگه هرمز و عدم همراهی برلین با واشنگتن انجام شود.

حدود ۳۶ هزار نیروی نظامی فعال آمریکایی به‌طور دائم در آلمان مستقر هستند.

با احتساب پیمانکاران غیرنظامی، کارمندان وزارت جنگ و نیروهای ذخیره آمریکا، این عدد در برخی گزارش‌های رسانه‌ای آلمان تا نزدیک به 50 هزار نفر نیز برآورد می‌شود.

آلمان پس از ژاپن، میزبان دومین تجمع بزرگ نیروهای آمریکایی در خارج از خاک ایالات متحده است و در رتبه اول اروپا قرار دارد.