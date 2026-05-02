به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور هراز مسیر شمال به جنوب، محدوده سهراهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.
وی افزود: در آزادراه پردیس – تهران، محدوده تونل شماره یک و همچنین آزادراه قزوین – کرج – تهران در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدودههای وردآورد و پیکانشهر نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
به گفته سرهنگ محبی، آزادراه ساوه – تهران در محدوده نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی و آزادراه قم – تهران در محدوده شهر آفتاب نیز با ترافیک سنگین همراه است. همچنین در برخی مقاطع محور شهریار – تهران، تردد بهکندی انجام میشود.
جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – شمال، آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)، محور هراز مسیر جنوب به شمال و آزادراه تهران – پردیس روان است.
وی در ادامه به وضعیت جوی محورهای کشور اشاره کرد و گفت: در محور فیروزکوه، مهگرفتگی در ارتفاعات گزارش شده و در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مهگرفتگی وجود دارد، اما سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی همچنین از انسداد برخی محورهای شریانی و غیرشریانی خبر داد و افزود: محور قدیم بستانآباد – میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین انجام میشود.
وی ادامه داد: محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع ثانوی مسدود است.
جانشین پلیس راه فراجا در پایان درباره محورهای دارای انسداد فصلی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا و وازک – بلده بهدلیل شرایط فصلی مسدود هستند.
