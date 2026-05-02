به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به افزایش حجم ترافیک در محورهای شمالی کشور اعلام کرد: به منظور مدیریت بار ترافیکی و تسهیل در بازگشت مسافران، محدودیتهایی در محورهای پرتردد اعمال خواهد شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۱۱ اردیبهشت تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال) ممنوع خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۹:۰۰، مسیر شمال به جنوب جاده چالوس به صورت یکطرفه مدیریت میشود تا روند تخلیه بار ترافیکی با سرعت بیشتری انجام گیرد.
سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی گفت: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده و احتمال اعمال محدودیتهای مقطعی وجود دارد که در صورت لزوم اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: همچنین در محورهای فیروزکوه و قزوین–رشت نیز ترافیک به صورت نیمهسنگین جریان دارد و در ورودیهای منتهی به استان تهران، بار ترافیکی پرحجم و قابل توجهی مشاهده میشود.
جانشین پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و پیش از حرکت از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
نظر شما