سه مهارت و فن ضروری برای معلمان در عصر جدید

خبرگزاری مهر - سید اسد رجبی کارشناس علوم اجتماعی: دوازدهم اردیبهشت، روز معلم، فرصتی است برای بازاندیشی در ماهیت و کارکرد حرفهای که در قلب فرایند توسعه انسانی و اجتماعی قرار دارد. معلمی در جهان معاصر دیگر صرفاً به معنای انتقال یکسویه دانش از منبعی دانا به مخاطبانی نادان نیست، بلکه کنشی پیچیده، تعاملی و مبتنی بر فهم عمیق از تحولات معرفتی، فناورانه و اجتماعی است.
به زعم نگارنده در این چارچوب، یکی از مهمترین الزامات حرفهای معلم، برخورداری از دانش روز و توانایی بهکارگیری مؤثر فناوریهای نوین آموزشی است.
تحولات دهههای اخیر، بهویژه گسترش فناوریهای دیجیتال و شبکههای ارتباطی، الگوهای سنتی آموزش را به چالش کشیده است. اگر در گذشته، کلاس درس عمدتاً بهعنوان فضایی فیزیکی با روابطی نسبتاً سلسلهمراتبی تعریف میشد، امروز با ظهور اشکال متنوع آموزش آنلاین و ترکیبی، این تعریف دچار دگرگونی اساسی شده است.
در چنین شرایطی، اصرار بر شیوههای صرفاً سنتی تدریس، نهتنها کارآمدی لازم را ندارد، بلکه میتواند به گسست میان معلم و زیستجهان دانشآموزان بینجامد.
از منظر نظری، مفهوم «انتقال دانش» نیز دستخوش بازتعریف شده است. در رویکردهای کلاسیک، انتقال دانش بهمثابه جابهجایی محتوای ذهنی از معلم به دانشآموز تلقی میشد؛ رویکردی که با الگوی «فرستنده–گیرنده» در نظریههای ارتباطی همخوانی داشت.
اما در نظریههای جدیدتر، بهویژه در چارچوب سازهگرایی (Constructivism)، یادگیری فرایندی فعال، موقعیتی و اجتماعی در نظر گرفته میشود که در آن، دانش نه منتقل، بلکه «ساخته» میشود.
بر این اساس، نقش معلم از «منتقلکننده دانش» به «تسهیلگر یادگیری» تغییر مییابد. معلم در این الگو، شرایطی را فراهم میکند که در آن دانشآموزان بتوانند از طریق تعامل، تجربه و بازاندیشی، به ساخت معنا بپردازند.
در این میان، فناوریهای آموزشی میتوانند بستر مناسبی برای تحقق این رویکرد فراهم کنند. پلتفرمهای یادگیری الکترونیکی، ابزارهای تعاملی، کلاسهای مجازی و منابع چندرسانهای، امکان طراحی تجربههای یادگیری متنوع و مشارکتی را افزایش میدهند.
با این حال، بهرهگیری مؤثر از این امکانات، مستلزم برخورداری معلم از سواد دیجیتال، مهارتهای طراحی آموزشی و درک انتقادی از کارکرد فناوری است. صرف دسترسی به ابزارها، بدون توانایی استفاده هدفمند از آنها، نمیتواند به بهبود کیفیت آموزش منجر شود.
تجربه گسترش آموزشهای آنلاین در سالهای اخیر بهخوبی نشان داد که مرزهای زمانی و مکانی آموزش در حال فروپاشی است. کلاس درس دیگر محدود به چهاردیواری مدرسه نیست، بلکه میتواند در هر زمان و مکانی و از طریق بسترهای مختلف شکل بگیرد.
این وضعیت، اگرچه فرصتهای جدیدی برای دسترسی و انعطافپذیری ایجاد کرده، اما در عین حال، چالشهایی نیز به همراه داشته است؛ از جمله حفظ تعامل انسانی، مدیریت توجه و انگیزش دانشآموزان، و تضمین کیفیت یادگیری. مواجهه مؤثر با این چالشها، نیازمند بازتعریف مهارتهای حرفهای معلمان است.
بهروز بودن در حرفه معلمی، صرفاً به معنای آشنایی با ابزارهای فناورانه نیست، بلکه شامل آگاهی از نظریههای نوین یادگیری، روشهای تدریس فعال، ارزشیابی تکوینی و نیازهای متغیر نسل جدید نیز میشود.
معلمی که خود را در معرض یادگیری مستمر قرار نمیدهد، بهتدریج از تحولات علمی و آموزشی فاصله میگیرد و توان پاسخگویی به اقتضائات جدید را از دست میدهد.
در مقابل، معلمی که یادگیری مادامالعمر را بهعنوان بخشی از هویت حرفهای خود میپذیرد، میتواند نقشی مؤثرتر در هدایت فرایند یادگیری ایفا کند.
از این منظر، آینده آموزش را میتوان در قالب الگوی «یادگیری ترکیبی» (Blended Learning) تصور کرد؛ الگویی که در آن، آموزش حضوری و آنلاین بهصورت مکمل یکدیگر عمل میکنند.
در چنین الگویی، فناوری نه جایگزین معلم، بلکه ابزاری در خدمت ارتقای کیفیت آموزش است. با این حال، تحقق این چشمانداز، مستلزم آن است که معلمان نگرشی باز و انعطافپذیر نسبت به تغییرات داشته باشند و خود را برای ایفای نقشهای جدید آماده کنند.
روز معلم، در این چارچوب، یادآور مسئولیتی مضاعف است: مسئولیت همگام شدن با تحولات زمانه و بازتعریف مستمر نقش حرفهای. اگر آموزش را بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعه در نظر بگیریم، معلم در خط مقدم این فرایند قرار دارد. پویایی، بهروز بودن و توانایی بهرهگیری آگاهانه از فناوری، دیگر انتخابی اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت فرایند یاددهی–یادگیری، متناسب با نیازهای جهان معاصر، اثربخش و معنادار باقی بماند.
نظر شما