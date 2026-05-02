آغاز ثبت سفارش تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به تأثیرات جنگ تحمیلی سوم بر زنجیره تأمین کالاهای سلامت محور، گفت: شرایط جنگ، چالشهایی در مسیر واردات و توزیع اقلام پزشکی ایجاد کرد. برخی خطوط تأمین با اختلال مواجه شدند و برخی فعالان بازار با محدودیتهای نقدینگی روبهرو گردیدند. اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی از همان ابتدا رصد مستمر این وضعیت را در دستور کار قرار داد تا خللی در تأمین نیازهای درمانی مردم ایجاد نشود.
وی درباره سازوکار جدید ثبت سفارش سالانه توضیح داد: تصمیم بر این شد که فرآیند ثبت سفارش برای سال ۱۴۰۵ به صورت یکجا و از هماکنون فعال شود. این رویکرد به واردکنندگان امکان میدهد حجم مجاز واردات خود را شفافتر پیشبینی کنند. تولیدکنندگان داخلی نیز میتوانند برنامه تولید را با نیاز واقعی کشور همسو نمایند. از سوی دیگر، مدیریت تخصیص منابع ارزی و تسهیلات گمرکی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
علیزاده خطاب به فعالان حوزه تجهیزات پزشکی، افزود: تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط حداکثر تا پایان اردیبهشت 1405 فرصت دارند سفارشهای سالیانه خود را در سامانه جامع تجهیزات پزشکی ثبت نمایند. این مهلت قطعی است. در صورتی که پس از این تاریخ، ظرفیت تأمین گروههای کالایی تکمیل نشده باشد، ناگزیر خواهیم بود از طریق فراخوان عمومی و با بهرهگیری از ظرفیت سایر تأمینکنندگان معتمد، کسریها را پوشش دهیم.
وی درباره زمانبندی اعلام ضوابط فراخوان گفت: از اول خرداد ۱۴۰۵، در صورت نیاز به برگزاری فراخوان، شرایط و معیارهای هر گروه کالایی بهصورت تفکیکشده و شفاف اطلاعرسانی میشود. برای مثال، معیارهای گروه تجهیزات تصویربرداری با ملزومات مصرفی یکبارمصرف متفاوت خواهد بود. تمامی مستندات از طریق درگاه رسمی اداره کل و سامانههای مرتبط در دسترس قرار میگیرد.
علیزاده درباره مزایای ثبتسفارش در مهلت مقرر هم توضیح داد: شرکتهایی که فرآیند ثبت سفارش خود را تا پایان اردیبهشت و منطبق با شیوهنامه سیاستگذاری سال ۱۴۰۵ تکمیل کنند، در اولویت تخصیص منابع ارزی، تسهیلات ترخیص کالا از گمرک و پشتیبانیهای فنی قرار میگیرند. این امتیاز در راستای تشویق فعالان بازار به همراهی با برنامهریزی کلان حوزه سلامت در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: هدف غایی، تأمین پایدار، بهموقع و باکیفیت اقلام سلامت محور برای جامعه هدف است. تمامی سازوکارهای اعلامشده در همین راستا طراحی شدهاند. از تمامی ذینفعان در بخشهای دولتی و خصوصی دعوت میشود با رعایت ضوابط و زمانبندیهای ابلاغی، در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.
نظر شما