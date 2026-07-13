طرح «فصل استقبال» آغاز شد؛ پاسداشت امام شهید در مناطق عشایری

سجاد محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز «طرح عملیاتی فصل استقبال» از عشایر در استان چهارمحال و بختیاری به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی استان خبر داد و اظهار کرد: در این طرح که برای چهارمین سال متوالی اجرا میشود، مبلغان دینی در بین جمعیت عشایری حضور مییابند که امسال این برنامه را از منطقه عشایری سبزکوه شهرستان کیار آغاز کردیم.
مدیر روابطعمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مبلغان اعزامی به طرح فصل استقبال در سیاهچادرها حضور یافته و ضمن عرض خداقوت به تبیین مسائل مختلف میپردازند، ادامه داد: این طرح فرصتی برای تعمیق ارتباط عشایر با روحانیت و مبلغان دینی است چرا که به واسطه سبک زندگی مبتنی بر کوچ، شاید کمتر این امکان برایشان فراهم باشد.
محمدی با یادآوری اینکه امسال نیز محوریت طرح فصل استقبال مبتنی بر آیات محوری نهضت «زندگی با آیهها» است، گفت: مبلغان حاضر در بین عشایر ۱۰ آیه منتخب را برای مردم عشایر خاصه کودکان و نوجوانان تبیین کرده و آنان را ترغیب به حفظ آیات و برگزیدگان را با اهدای جوایز تشویق میکنند.
وی با تأکید بر اینکه تبیین احکام دینی بخش دیگری از فعالیت تبلیغی مبلغان در مناطق عشایری است، گفت: نحوه وضو گرفتن و نماز خواندن و سایر احکام به مردم خاصه نوجوانان و جوانان آموزش داده میشود؛ انتقال و تفهیم مفاهیم دینی در قالب بازی از دیگر فعالیتهای تبلیغی در این طرح است.
تبیین شرایط فعلی کشور در سیاهچادرهای عشایر
محمدی بیان کرد: تبیین شرایط فعلی کشور در حوزه سیاسی و نظامی و گرامیداشت یاد امام شهیدمان برای خانوادههای عشایر از دیگر رویکردهای مبلغان در این طرح است که با هدف آگاهیبخشی و افزایش بصیرت سیاسی انجام میگیرد.
وی با اعلام اینکه مراسم اختتامیه این طرح با دعوت از همه عشایر برگزار خواهد شد، گفت: این برنامه با محوریت عزاداری و پاسداشت یاد قائد شهید امت اسلامی و بیعت با امام ثالث برنامهریزی شده و عشایر بختیاری به منظور اعلام خونخواهی امام شهیدمان در این برنامه حضور خواهند داشت.
محمدی با بیان اینکه برنامه فصل استقبال در مناطق عشایری استان با همکاری نهادهای مرتبط اجرا میشود، تصریح کرد: تلاش شده تا از ظرفیت مجموعههای خدمترسان همچون سازمان دامپزشکی، گروههای جهادی بهداشتی و درمانی، دندانپزشکی و نظیر اینها استفاده شود که حضور فعالی در این طرح دارند.
وی با اعلام اینکه طرح فصل استقبال در سایر مناطق عشایری به نوبت اجرایی میشود، گفت: سایر دستگاهها و نهادها و مسئولان شهرستانی نیز در این برنامه حضور دارند و در سیاهچادرها پای صحبت عشایر مینشینند تا مشکلات را احصا کرده و در سطح بالاتر پیگیری و رفع شود.
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