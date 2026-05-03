  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۱۸

عملیات ماندگار فراجا در دل کویر؛ وقتی دوشکاها تاریخ را بازنویسی کردند

عملیات ماندگار فراجا در دل کویر؛ وقتی دوشکاها تاریخ را بازنویسی کردند

در عملیاتی که یادآور رشادت و فداکاری نیروهای داخلی بود، تکاوران یگان ویژه فراجا با اشراف کامل بر منطقه و تیراندازی‌های حساب‌شده، هواپیماهای آمریکایی را زمین‌گیر کردند.

خبرگزاری مهر - گروه جامعه، مهساحیدری: در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، عملیات گسترده‌ای با نام "کاوش" در مناطق کویری اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. هدف، یافتن خلبان و بقایای هواپیمای سقوط کرده و تأمین امنیت منطقه بود. این مأموریت با حضور نیروهای یگان ویژه فراجا، تکاوران و نیروهای انتظامی از چهار محور اصلی اجرا شد و نمونه‌ای کم‌نظیر از شجاعت و انسجام عملیاتی در تاریخ کشور ثبت شد.

کاوش و شناسایی دقیق منطقه سقوط

تیم‌های کاوش طی دو روز اول عملیات، موقعیت هواپیماهای سقوط کرده و خلبانان را شناسایی کردند. اطلاعات محلی و گزارش‌های تماس با مرکز ۱۱۰، حضور تحرکات دشمن را تأیید و به واکنش سریع نیروها کمک کرد.

یک فروند هواپیمای عملیات ویژهHC۱۳۰، دو فروند بالگرد بلک هاوک، یک فروند پهپاد MQ-۹، یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ به منطقه نصرآباد نفوذ کردند. تکاوران یگان ویژه و نیروهای انتظامی، با استقرار سریع از چهار محور، منطقه را تحت پوشش و محاصره قرار دادند.

واحدهای تکاوری از دهاقان، ورزنه و شهرضا به موقعیت‌های استراتژیک رسیدند و هر تحرک دشمن تحت نظر و آماده پاسخ فوری قرار گرفت.

واکنش سریع فرماندهی و پوشش کامل منطقه

با دریافت خبر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، دستور آماده‌باش کامل و آتش به اختیار را صادر کرد: هر آنچه در اختیار دارید با تجهیزات و سلاح‌ها دشمن را هدف قرار دهید. آماده باشید، سنگر پایه‌ها در مناطق سرکوب مستقر شوند و جاده‌ها را تحت کنترل قرار دهید.

نیروهای مستقر از چهار محور، با اشراف کامل منطقه، اجازه هیچ پیشروی به دشمن ندادند و هر خودرو و تحرکی در شعاع ۵ کیلومتری زیر نظر قرار گرفت.

درگیری نزدیک و مقابله با هواپیماها

در ساعت‌های اولیه روز شانزدهم فروردین، تکاوران و نیروهای انتظامی با شلیک دوشکا، تیربار سبک و سنگین، هواپیماهای دشمن را مجبور به فرود اضطراری کردند. برخی از هواپیماها دچار آتش‌سوزی شدند و توان برخاست دوباره را از دست دادند.

یکی از تکاوران حاضر گفت: با هر وسیله‌ای که در اختیار داشتیم، به هواپیماهای دشمن شلیک کردیم. حتی با اصابت موشک‌ها و بمباران هوایی، هیچ‌کس عقب‌نشینی نکرد.

عملیات ماندگار فراجا در دل کویر؛ وقتی دوشکاها تاریخ را بازنویسی کردند

پوشش چهارمحوره و انسجام عملیاتی

دهاقان: اولین واحد تکاوری به فرودگاه متروکه پرزان ۱۲۱ سلمان رسید.

ورزنه: واحد دوم تا ۴ کیلومتری هواپیماهای دشمن پیشروی کرد.

شهرضا: برای تأیید خبر و شناسایی منطقه مستقر شد.

محورهای دیگر استان: برای پوشش کامل و جلوگیری از فرار دشمن استفاده شدند.

تکاوران با حرکت سریع، مهمات و تجهیزات را به واحدهای کمین رساندند و مانع از هرگونه پیشروی دشمن شدند.

عملیات ماندگار فراجا در دل کویر؛ وقتی دوشکاها تاریخ را بازنویسی کردند

در جریان عملیات، تعدادی از نیروهای عشایر منطقه به شهادت رسیدند. با این حال، حضور شجاعانه تکاوران و انسجام عملیاتی، مانع از تکمیل مأموریت دشمن شد. نیروها با حرکات سریع، سینه‌خیز و پیاده، مهمات و تجهیزات را منتقل کردند و عملیات ادامه یافت حتی با آسیب به خودروها.

مواجهه مستقیم با هواپیماهای دشمن در ارتفاع پایین

تکاوران هنگام رویت بالگردها و هواپیماهای دشمن، با تیراندازی مستقیم مانع پیشروی آن‌ها شدند. برخی هواپیماها پس از اصابت موشک و رگبارهای سنگین زمین‌گیر شدند و توان برخاست دوباره را از دست دادند.

تکاوران افزودند :در چند مرحله، مهمات اضافی را به بچه‌ها رساندیم. حتی وقتی موشک‌ها نزدیک خودروها اصابت می‌کردند، عملیات ادامه یافت و هیچ‌کس عقب‌نشینی نکرد.

عملیات نصرآباد نشان داد که آمادگی، اشراف منطقه‌ای و شجاعت نیروهای داخلی، هیمنه و قدرت تبلیغاتی ارتش‌های مدعی را بی‌اثر می‌کند. هواپیماهای دشمن زمین‌گیر شدند و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی مجبور به فرار شدند.

این عملیات، نمونه‌ای برجسته از هماهنگی، تدبیر و شجاعت نیروهای داخلی و انتظامی است که توانستند مأموریت دشمن را خنثی و امنیت منطقه را حفظ کنند.

کد مطلب 6817249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد کلاهچی IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      1 0
      پاسخ
      با سلام. سریال کلانتری یازده، تنها گوشه ای از توانایی و تلاش های زحمتکشان فراجا است. امیدواریم بزودی شاهد نمایش رشادتها در این جنگ تحمیلی سوم بر پرده سینما باشیم.
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      از طبس درس نگرفتیم حالا از اصفهانم درس نگیریم بار سوم دیگه معلوم نیس چی پیش بیاد باید از حملات و عملیات دیگه آمریکا پیشگیری کنیم با تجدید نظر در فتوا و ساخت انبوهی از سلاح های هسته ای بخدا آمریکا دست سر ایران بر نمیداره چون بهانه براش زیاده

    پربازدیدها

    پربحث‌ها