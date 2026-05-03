عملیات ماندگار فراجا در دل کویر؛ وقتی دوشکاها تاریخ را بازنویسی کردند

خبرگزاری مهر - گروه جامعه، مهساحیدری: در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، عملیات گسترده‌ای با نام "کاوش" در مناطق کویری اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. هدف، یافتن خلبان و بقایای هواپیمای سقوط کرده و تأمین امنیت منطقه بود. این مأموریت با حضور نیروهای یگان ویژه فراجا، تکاوران و نیروهای انتظامی از چهار محور اصلی اجرا شد و نمونه‌ای کم‌نظیر از شجاعت و انسجام عملیاتی در تاریخ کشور ثبت شد.

کاوش و شناسایی دقیق منطقه سقوط

تیم‌های کاوش طی دو روز اول عملیات، موقعیت هواپیماهای سقوط کرده و خلبانان را شناسایی کردند. اطلاعات محلی و گزارش‌های تماس با مرکز ۱۱۰، حضور تحرکات دشمن را تأیید و به واکنش سریع نیروها کمک کرد.

یک فروند هواپیمای عملیات ویژهHC۱۳۰، دو فروند بالگرد بلک هاوک، یک فروند پهپاد MQ-۹، یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ به منطقه نصرآباد نفوذ کردند. تکاوران یگان ویژه و نیروهای انتظامی، با استقرار سریع از چهار محور، منطقه را تحت پوشش و محاصره قرار دادند.

واحدهای تکاوری از دهاقان، ورزنه و شهرضا به موقعیت‌های استراتژیک رسیدند و هر تحرک دشمن تحت نظر و آماده پاسخ فوری قرار گرفت.

واکنش سریع فرماندهی و پوشش کامل منطقه

با دریافت خبر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، دستور آماده‌باش کامل و آتش به اختیار را صادر کرد: هر آنچه در اختیار دارید با تجهیزات و سلاح‌ها دشمن را هدف قرار دهید. آماده باشید، سنگر پایه‌ها در مناطق سرکوب مستقر شوند و جاده‌ها را تحت کنترل قرار دهید.

نیروهای مستقر از چهار محور، با اشراف کامل منطقه، اجازه هیچ پیشروی به دشمن ندادند و هر خودرو و تحرکی در شعاع ۵ کیلومتری زیر نظر قرار گرفت.

درگیری نزدیک و مقابله با هواپیماها

در ساعت‌های اولیه روز شانزدهم فروردین، تکاوران و نیروهای انتظامی با شلیک دوشکا، تیربار سبک و سنگین، هواپیماهای دشمن را مجبور به فرود اضطراری کردند. برخی از هواپیماها دچار آتش‌سوزی شدند و توان برخاست دوباره را از دست دادند.

یکی از تکاوران حاضر گفت: با هر وسیله‌ای که در اختیار داشتیم، به هواپیماهای دشمن شلیک کردیم. حتی با اصابت موشک‌ها و بمباران هوایی، هیچ‌کس عقب‌نشینی نکرد.

پوشش چهارمحوره و انسجام عملیاتی

دهاقان: اولین واحد تکاوری به فرودگاه متروکه پرزان ۱۲۱ سلمان رسید.

ورزنه: واحد دوم تا ۴ کیلومتری هواپیماهای دشمن پیشروی کرد.

شهرضا: برای تأیید خبر و شناسایی منطقه مستقر شد.

محورهای دیگر استان: برای پوشش کامل و جلوگیری از فرار دشمن استفاده شدند.

تکاوران با حرکت سریع، مهمات و تجهیزات را به واحدهای کمین رساندند و مانع از هرگونه پیشروی دشمن شدند.

در جریان عملیات، تعدادی از نیروهای عشایر منطقه به شهادت رسیدند. با این حال، حضور شجاعانه تکاوران و انسجام عملیاتی، مانع از تکمیل مأموریت دشمن شد. نیروها با حرکات سریع، سینه‌خیز و پیاده، مهمات و تجهیزات را منتقل کردند و عملیات ادامه یافت حتی با آسیب به خودروها.

مواجهه مستقیم با هواپیماهای دشمن در ارتفاع پایین

تکاوران هنگام رویت بالگردها و هواپیماهای دشمن، با تیراندازی مستقیم مانع پیشروی آن‌ها شدند. برخی هواپیماها پس از اصابت موشک و رگبارهای سنگین زمین‌گیر شدند و توان برخاست دوباره را از دست دادند.

تکاوران افزودند :در چند مرحله، مهمات اضافی را به بچه‌ها رساندیم. حتی وقتی موشک‌ها نزدیک خودروها اصابت می‌کردند، عملیات ادامه یافت و هیچ‌کس عقب‌نشینی نکرد.

عملیات نصرآباد نشان داد که آمادگی، اشراف منطقه‌ای و شجاعت نیروهای داخلی، هیمنه و قدرت تبلیغاتی ارتش‌های مدعی را بی‌اثر می‌کند. هواپیماهای دشمن زمین‌گیر شدند و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی مجبور به فرار شدند.

این عملیات، نمونه‌ای برجسته از هماهنگی، تدبیر و شجاعت نیروهای داخلی و انتظامی است که توانستند مأموریت دشمن را خنثی و امنیت منطقه را حفظ کنند.