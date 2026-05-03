عملیات ماندگار فراجا در دل کویر؛ وقتی دوشکاها تاریخ را بازنویسی کردند

خبرگزاری مهر - گروه جامعه، مهساحیدری: در روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، عملیات گستردهای با نام "کاوش" در مناطق کویری اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. هدف، یافتن خلبان و بقایای هواپیمای سقوط کرده و تأمین امنیت منطقه بود. این مأموریت با حضور نیروهای یگان ویژه فراجا، تکاوران و نیروهای انتظامی از چهار محور اصلی اجرا شد و نمونهای کمنظیر از شجاعت و انسجام عملیاتی در تاریخ کشور ثبت شد.
کاوش و شناسایی دقیق منطقه سقوط
تیمهای کاوش طی دو روز اول عملیات، موقعیت هواپیماهای سقوط کرده و خلبانان را شناسایی کردند. اطلاعات محلی و گزارشهای تماس با مرکز ۱۱۰، حضور تحرکات دشمن را تأیید و به واکنش سریع نیروها کمک کرد.
یک فروند هواپیمای عملیات ویژهHC۱۳۰، دو فروند بالگرد بلک هاوک، یک فروند پهپاد MQ-۹، یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ به منطقه نصرآباد نفوذ کردند. تکاوران یگان ویژه و نیروهای انتظامی، با استقرار سریع از چهار محور، منطقه را تحت پوشش و محاصره قرار دادند.
واحدهای تکاوری از دهاقان، ورزنه و شهرضا به موقعیتهای استراتژیک رسیدند و هر تحرک دشمن تحت نظر و آماده پاسخ فوری قرار گرفت.
واکنش سریع فرماندهی و پوشش کامل منطقه
با دریافت خبر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، دستور آمادهباش کامل و آتش به اختیار را صادر کرد: هر آنچه در اختیار دارید با تجهیزات و سلاحها دشمن را هدف قرار دهید. آماده باشید، سنگر پایهها در مناطق سرکوب مستقر شوند و جادهها را تحت کنترل قرار دهید.
نیروهای مستقر از چهار محور، با اشراف کامل منطقه، اجازه هیچ پیشروی به دشمن ندادند و هر خودرو و تحرکی در شعاع ۵ کیلومتری زیر نظر قرار گرفت.
درگیری نزدیک و مقابله با هواپیماها
در ساعتهای اولیه روز شانزدهم فروردین، تکاوران و نیروهای انتظامی با شلیک دوشکا، تیربار سبک و سنگین، هواپیماهای دشمن را مجبور به فرود اضطراری کردند. برخی از هواپیماها دچار آتشسوزی شدند و توان برخاست دوباره را از دست دادند.
یکی از تکاوران حاضر گفت: با هر وسیلهای که در اختیار داشتیم، به هواپیماهای دشمن شلیک کردیم. حتی با اصابت موشکها و بمباران هوایی، هیچکس عقبنشینی نکرد.
پوشش چهارمحوره و انسجام عملیاتی
دهاقان: اولین واحد تکاوری به فرودگاه متروکه پرزان ۱۲۱ سلمان رسید.
ورزنه: واحد دوم تا ۴ کیلومتری هواپیماهای دشمن پیشروی کرد.
شهرضا: برای تأیید خبر و شناسایی منطقه مستقر شد.
محورهای دیگر استان: برای پوشش کامل و جلوگیری از فرار دشمن استفاده شدند.
تکاوران با حرکت سریع، مهمات و تجهیزات را به واحدهای کمین رساندند و مانع از هرگونه پیشروی دشمن شدند.
در جریان عملیات، تعدادی از نیروهای عشایر منطقه به شهادت رسیدند. با این حال، حضور شجاعانه تکاوران و انسجام عملیاتی، مانع از تکمیل مأموریت دشمن شد. نیروها با حرکات سریع، سینهخیز و پیاده، مهمات و تجهیزات را منتقل کردند و عملیات ادامه یافت حتی با آسیب به خودروها.
مواجهه مستقیم با هواپیماهای دشمن در ارتفاع پایین
تکاوران هنگام رویت بالگردها و هواپیماهای دشمن، با تیراندازی مستقیم مانع پیشروی آنها شدند. برخی هواپیماها پس از اصابت موشک و رگبارهای سنگین زمینگیر شدند و توان برخاست دوباره را از دست دادند.
تکاوران افزودند :در چند مرحله، مهمات اضافی را به بچهها رساندیم. حتی وقتی موشکها نزدیک خودروها اصابت میکردند، عملیات ادامه یافت و هیچکس عقبنشینی نکرد.
عملیات نصرآباد نشان داد که آمادگی، اشراف منطقهای و شجاعت نیروهای داخلی، هیمنه و قدرت تبلیغاتی ارتشهای مدعی را بیاثر میکند. هواپیماهای دشمن زمینگیر شدند و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی مجبور به فرار شدند.
این عملیات، نمونهای برجسته از هماهنگی، تدبیر و شجاعت نیروهای داخلی و انتظامی است که توانستند مأموریت دشمن را خنثی و امنیت منطقه را حفظ کنند.
