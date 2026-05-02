۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

انتشار تک آهنگ جدید علیرضا افتخاری به افتخار مادران شهدا

تازه ترین تک آهنگ تولید شده از سوی علیرضا افتخاری خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی با ادای احترام به مادران شهدا در قالب بخشی از موسیقی سریال «مادران» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه «شوق تماشا» به خوانندگی علیرضا افتخاری، موسیقی امیر حقیقت و شعر محمدمهدی سیار از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان تیتراژ سریال «مادران» از شبکه یک سیما پخش شد.

سریال «مادران» به کارگردانی مسعود دهنوی روایت‌هایی مادرانه دارد که بر اساس تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس اخیر طراحی و تولید شده است.

این سریال به صورت اپیزودیک ساخته شده که در هر اپیزود بازیگران مختلفی حضور دارند و نقش مادر شهید را در همه اپیزودها رویا افشار بازی می‌کند. هر قسمت از این سریال به روایت‌هایی از دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه می‌پردازد.

علیرضا سعیدی

    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عاشقتم مرد
    • مجید IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ببین خیلی اقایی عاشقتم

