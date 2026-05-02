انتشار تک آهنگ جدید علیرضا افتخاری به افتخار مادران شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه «شوق تماشا» به خوانندگی علیرضا افتخاری، موسیقی امیر حقیقت و شعر محمدمهدی سیار از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان تیتراژ سریال «مادران» از شبکه یک سیما پخش شد.

سریال «مادران» به کارگردانی مسعود دهنوی روایت‌هایی مادرانه دارد که بر اساس تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس اخیر طراحی و تولید شده است.

این سریال به صورت اپیزودیک ساخته شده که در هر اپیزود بازیگران مختلفی حضور دارند و نقش مادر شهید را در همه اپیزودها رویا افشار بازی می‌کند. هر قسمت از این سریال به روایت‌هایی از دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه می‌پردازد.