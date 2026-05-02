به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک مکزیک، کانادا و آمریکا در حالی از ۴۰ روز دیگر آغاز می شود که فیفا در کنگره اخیر خود تصمیم به افزایش بودجه تیم های شرکت کننده در این مسابقات گرفت.
با وجود افزایش قابل توجه بودجه پاداشها برای جام جهانی ۲۰۲۶، بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان معتقدند که حضور در این رقابتها برایشان سود مالی نخواهد داشت. فیفا اخیراً اعلام کرده که مجموع بودجه جوایز و کمکهزینهها را ۱۵ درصد افزایش داده و به ۸۷۱ میلیون دلار رسانده است. با این حال، این افزایش نتوانسته نگرانی فدراسیونهای بزرگ اروپایی را برطرف کند.
انتقاد از توزیع غیرعملکردی پاداشها
یوفا به نمایندگی از کشورهای اروپایی تلاش کرده بود تا سیستم توزیع پاداشها بیشتر بر اساس عملکرد تیمها تنظیم شود، اما فیفا ترجیح داده افزایش بودجه را بهصورت مساوی بین تیمها تقسیم کند.
در نتیجه، اگرچه هر یک از ۴۸ تیم حاضر حداقل ۱۲.۵ میلیون دلار دریافت میکنند، اما افزایش پاداش برای مراحل بالاتر تغییری نکرده است.
هزینههای بالا عامل اصلی زیان
فدراسیونهای بزرگ اروپایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان اعلام کردهاند که هزینههای سنگین سفر، اقامت در ایالات متحده و پرداخت پاداش به بازیکنان، از درآمد دریافتی فراتر میرود.
نکته مهم این است که هرچه این تیمها به مراحل بالاتر صعود کنند، هزینههایشان نیز بیشتر میشود و حتی پاداشهای چند ده میلیون دلاری نیز لزوماً این هزینهها را پوشش نمیدهد.
فیفا: بالای ۵۰ نفر با خودتان!
فیفا تنها هزینههای مربوط به حداکثر ۵۰ نفر در هر تیم (شامل بازیکنان و کادر) را پوشش میدهد، در حالی که تیمهای بزرگ معمولاً با هیئتهای بسیار بزرگتری سفر میکنند. این اختلاف باعث افزایش بار مالی بر دوش فدراسیونها شده است.
تفاوت شرایط با میزبانان
در مقابل، کشورهای میزبان مانند ایالات متحده، کانادا و مکزیک از مزایای اضافی مانند سهم از فروش بلیت بهرهمند میشوند که میتواند زیانهای عملیاتی را جبران کند؛ امکانی که سایر کشورها ندارند.
در حقیقت اگرچه افزایش بودجه فیفا تا حدی فشار مالی را کاهش داده، اما بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان ساختار فعلی پاداشها را ناکافی و ناعادلانه میدانند. از نگاه آنها، سیستم فعلی نهتنها انگیزه عملکرد بهتر را تقویت نمیکند، بلکه برای تیمهای بزرگ میتواند به زیان مالی نیز منجر شود.
