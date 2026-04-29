پیشنهاد جدید فیفا برای استفاده از جوانان/ حضور یک بازیکن اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «thetimes»، فیفا در حال بررسی تغییرات جنجالی و بنیادین در قوانین ترکیب تیمهای باشگاهی است؛ تغییراتی که در صورت تصویب میتواند ساختار فعلی فوتبال را بهطور جدی دگرگون کند.
بر اساس این طرح پیشنهادی، تیمها موظف خواهند بود در طول مسابقه حداقل یک بازیکن بومی زیر ۲۱ سال را همواره در زمین مسابقه در اختیار داشته باشند. هدف اصلی این قانون، تقویت روند پرورش استعدادهای جوان و افزایش فرصت بازی برای بازیکنان آکادمی عنوان شده است.
طبق گزارش منتشر شده، این پیشنهاد پس از تأیید اولیه در شورای فیفا در ونکوور وارد مرحله بررسی گستردهتر شده و قرار است با حضور کنفدراسیونها، فدراسیونهای ملی، لیگها و سازمانهای بازیکنان مورد ارزیابی و نظرخواهی قرار گیرد. در نهایت، نسخه نهایی آن در سال آینده به شورای فیفا ارائه خواهد شد.
در صورت اجرایی شدن این قانون، باشگاههایی که کمتر از بازیکنان جوان استفاده میکنند با چالش جدی مواجه خواهند شد. برای مثال، در این فصل لیورپول تنها در دو بازی لیگ برتر با حضور بازیکن زیر ۲۱ سال بومی بهعنوان بازیکن اصلی وارد زمین شده، در حالی که تیمهایی مانند منچسترسیتی و نیوکاسل بهمراتب بیشتر از این ظرفیت استفاده کردهاند.
با این حال، در خود فیفا نیز تردیدهایی نسبت به اجرای قطعی این طرح وجود دارد و برخی معتقدند اعمال الزام سنی در سطح فوتبال حرفهای ممکن است با مخالفتهای گستردهای روبهرو شود. در حال حاضر این پیشنهاد در مرحله بررسی و مشورت قرار دارد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نتیجهگرا بودن باشگاههای فوتبال در ایران و همچنین استفاده محدودتر از بازیکنان جوان در تیمهای لیگ برتری، تصویب چنین قانونی میتواند چالش جدی برای باشگاههای ایرانی ایجاد کند؛ بهگونهای که در صورت اجرایی شدن این طرح، آنها ناچار خواهند بود از بازیکنان جوان بیشتری در ترکیب تیمهای بزرگسال خود استفاده کنند و فرصت حضور بیشتری در اختیار استعدادهای زیر ۲۱ سال قرار دهند.
