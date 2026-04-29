حاشیه جدید برای فیفا در آستانه جام جهانی/ یک داور رسوایی به بار آورد

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ از اواخر خردادماه آغاز خواهد شد و در شرایطی که کمتر از ۵۰ روز تا شروع این رقابت‌ها باقی مانده، یکی از داوران که گزینه قضاوت در این تورنمنت بود، با حاشیه‌ای تازه، جنجال جدیدی را رقم زده است.

رسانه آسوشیتدپرس خبر داد، این حادثه زمانی رخ داد که این داور برای قضاوت در یک مسابقه به بریتانیا سفر کرده بود. جزئیات این پرونده نخستین‌بار توسط روزنامه «سان» منتشر شد و در آن به ادعای رخدادی درباره یک نوجوان اشاره شده است.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این «اتهام جدی» مطلع است و در بیانیه‌ای تأکید کرد: «تا اطلاع ثانوی، این داور در هیچ‌یک از مسابقات تحت نظارت فیفا قضاوت نخواهد کرد.»

فیفا پیش‌تر فهرستی شامل ۵۲ داور، ۸۸ کمک‌داور و ۳۰ داور ویدئویی را برای قضاوت در ۱۰۴ دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، منتشر کرده بود.

در گزارش‌ها هویت این داور و همچنین مسابقه اروپایی که تحت نظر اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) قضاوت می‌کرده، اعلام نشده است. یوفا نیز با ابراز نگرانی از این موضوع اعلام کرده که این پرونده در حال بررسی است و این داور تا اطلاع ثانوی برای قضاوت در مسابقات این نهاد انتخاب نخواهد شد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، پلیس متروپولیتن لندن یک مرد حدوداً ۳۰ ساله را با قرار وثیقه آزاد کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

این اتفاق در حالی رخ داده که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده است