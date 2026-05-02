فرید کشکولی بازیگر درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، فرید کشکولی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما به دلیل عوارض سکته مغزی درگذشت.

کشکولی در نمایش‌هایی چون «فاصله‌های تاریک ستاره‌ها»، «سفر به جنون»، «تپانچه و سکوت»، «خیال روی ریل جنگ»، «اگر یکی از شب‌ها، تهران، مسافری» و نمایش تعزیه «امیرکبیر» ایفای نقش کرده است.

بازی در فیلم‌های «درمیان ابرها» به کارگردانی روح‌الله حجازی و «پرواز خاموش‏» عبدالحسن برزیده بخش دیگری از کارنامه هنری کشکولی بود. وی در آثاری همچون «سرزمین خورشید»، «دکل»، «سفر مرگ» به عنوان بازیگر و دستیار کارگردان حضور داشته است.

آئین خاکسپاری وی امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۰ در سالن عروجیان بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.