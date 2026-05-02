به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، فناوران یکی از شرکتهای دانش بنیان نسل جدیدی از آشکارسازهای شعله را بر پایه فناوری UV/IR طراحی و تولید کرده است که برای محیطهای پرریسک صنعتی، امکان تشخیص بسیار سریع شعله و واکنش بهموقع در برابر خطر آتشسوزی را فراهم میکند. این سامانه قادر است شعله را در همان لحظات اولیه شکلگیری شناسایی کرده و در عین حال، در برابر بسیاری از منابع ایجادکننده خطای تشخیص مانند رعد و برق، جوشکاری قوسدار و منابع حرارتی قوی، پایداری مناسبی از خود نشان دهد.
در این محصول، ترکیب حسگرهای فرابنفش (UV) و مادونقرمز (IR) بهگونهای بهکار گرفته شده که شعلههای کوچک و در حال رشد پیش از تبدیل شدن به حادثه جدی، شناسایی شوند. الگوریتم تشخیص به نحوی طراحی شده که تأثیر نور و حرارت مزاحم محیطی را به حداقل میرساند و احتمال هشدارهای کاذب کاهش مییابد.
معماری ماژولار و هوشمند این آشکارساز، امکان یکپارچهسازی آن با شبکههای صنعتی متداول از جمله HART و Modbus RTU را فراهم کرده است. به این ترتیب میتوان تا ۱۲۸ دستگاه را در قالب یک شبکه سری بههم متصل و مدیریت کرد و دید جامعی از وضعیت نقاط مختلف یک سایت صنعتی به دست آورد.
یکی از نقاط قوت این سامانه، بهرهمندی از سیستم خودآزمایی دورهای است. مکانیزم COPM در بازههای یکدقیقهای وضعیت مسیر نوری و مدارهای الکترونیکی را کنترل میکند تا از آمادهبهکار بودن دائمی دستگاه اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، امکان ثبت تاریخچه رویدادها و آلارمها فراهم شده تا تحلیل حوادث و بررسی عملکرد سیستم در طول زمان سادهتر شود.
دامنه کاربرد این آشکارساز شعله، طیف وسیعی از صنایع را دربر میگیرد؛ از پالایشگاهها و سکوهای حفاری نفت و گاز گرفته تا پایانههای هوایی، کارخانههای تولید مواد شیمیایی، ایستگاههای کمپرسور و توربینهای گازی. طراحی مقاوم در برابر دماهای بالای محیطی و شرایط سخت صنعتی، باعث شده این محصول گزینهای قابل اتکا برای استفاده طولانیمدت باشد.
بومیسازی فناوری آشکارسازی شعله UV/IR، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای تأمین و نگهداری نسبت به نمونههای وارداتی، به کاهش وابستگی ارزی و تقویت زنجیره تأمین داخلی کمک میکند. این دستگاه دانشبنیان نمونهای از بهکارگیری توان مهندسی داخلی در افزایش سطح ایمنی و پایداری عملیاتی در صنایع حساس کشور است.
