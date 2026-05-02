نقش شهید لاریجانی در تامین امنیت غذایی کشور در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم چهلم شهید علی لاریجانی که در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، با بیان این که ۱۲ سالی که شهید لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، درخشانترین تاریخ پارلمان حدود ۱۱۵ ساله کشور ما بوده است، تصریح کرد: شهید لاریجانی با نگاه بلند و ژرفی که داشت، حق بزرگی بر گردن نظام پارلمانی و دموکراسی و قانونگذاری کشور دارد.
وی با اشاره به این که شهید علی لاریجانی در حوزه اجرایی نیز مدیری توانمند با افکار بلند بود، تاکید کرد: تامین امنیت غذایی کشور در طول جنگ تحمیلی در کنار زحمات همه فعالان بخش کشاورزی، مدیون پیشبینیها و مجوزهایی است که شهید لاریجانی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی صادر کرده بودند؛ تدابیری که باعث شد در طول بیش از ۶۰ روز اخیر که ۴۰ روز آن درگیر جنگ بودیم، کشور بهخوبی مدیریت شود.
وزیر جهاد کشاورزی با برشمردن ویژگیهای شخصیتی و سیاسی شهید لاریجانی تصریح کرد: شهید لاریجانی یک سیاستمدار بسیار کاربلد و راهبلد بود و در عین حال فردی ولایی به تمام معنا به شمار میرفت که حرف و عملش براساس ولایت فقیه تنظیم میشد.
وی با اشاره به این که شهید لاریجانی در حوزه مدیریت هم بسیار توانمند و باهوش بود و شیوههای مدیریتی چابکی داشت، گفت: افسوس می خورم که آنطور که باید و شاید کشور نتوانست از این شخصیت سیاستمدار برجسته که خیلی به ندرت در طول تاریخ تکرار می شوند، استفاده کافی و وافی ببرد.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: شهید لاریجانی بر اتفاق و اتحاد و انسجام ملی تاکید داشت و خود را در این مسیر فدا کرد.
نظر شما