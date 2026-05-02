۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

اتصال سه نیروگاه خورشیدی دیگر به شبکه برق استان چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد-مدیرعامل شرکت برق استان چهارمحال و بختیاری گفت: سه نیروگاه خورشیدی دیگر تا قبل از پیک بار ۱۴۰۵ به شبکه برق چهارمحال و بختیاری متصل و وارد مدار گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد اظهار کرد: سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۲۵ کیلووات در روستای راستاب و شهر فیل آباد در شهرستان فارسان وارد مدار تولید قرار گرفت و به شبکه سراسری برق متصل شد.

وی در ادامه افزود : این نیروگاهها شامل یک نیروگاه ۱۵ کیلوواتی و دو نیروگاه (حمایتی) ۵ کیلوواتی بوده که با هدف کاهش ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۵، افزایش ظرفیت تولید و کاهش آلودگی‌های محیط زیست ایجاد شده اند.

گفتنی است: برق تولیدی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه برق بصورت قرارداد تضمینی ۲۰ ساله خریداری می‌شود.

استان چهارمحال و بختیاری ازجهت ارتفاع بلند و شدت تابش مناسب، به عنوان یکی از مستعد ترین ساختگاه ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در کشور محسوب می‌شود.

