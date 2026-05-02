به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح جزئیات پویش «جانفدای ایران» با سخنرانی ساسان زارع سخنگوی این پویش صبح امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در مجتمع شهدای سرچشمه برگزار شد.
زارع با اعلام اینکه تاکنون ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عضو پویش شدهاند، بیان کرد: بازه سنی ثبت نام از سن ۱۲ تا ۷۰ سال است که این آمار ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور را داراست و از این رو بیش از ۵۰ درصد آمارها در این پویش اعلام آمادگی کردند. ۶۵ درصد آقایان و ۳۵ درصد بانوان بودند که ۵۰ درصد تحصیلات دانشگاهی دارند.
وی تاکید کرد: به نسبت جمعیت این پویش در دنیا که بیش از ۵۰ درصد از واجدین شرایط را درگیر کند، بی نظیر است.
سخنگوی پویش جانفدا افزود: پویش جانفدا عمق هویت ملی ایرانیان را به جهانیان نشان داد. این حضور باطلالسحر همه دسیسههای دشمن و تصویری بود که دشمن از مردم ایران ارائه میکرد.
وی یادآور شد: ظاهر پویش جانفدا، پویشی اجتماعی با مشارکت میلیونی برای اعلام آمادگی برای نقش آفرینی در جنگ تحمیلی است ولی مفهوم جانفدا تفسیر کلام مبارک امام شهید در یکی از آخرین سخنرانیهایشان بود که فرمودند «ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خود را خوب بلد است و اگر اتفاقی بیفتد مردم مبعوث میشوند».
سخنگوی پویش جانفدا، در تشریح چگونگی شکلگیری این حرکت مردمی اظهار داشت: در روزهای نخستین جنگ تحمیلی، موجی از اعلام آمادگی به صورت پویشهای خرد در کف جامعه شکل گرفت. با توجه به تکثر عناوین و ظرفیت بالاتر از انتظار، تصمیم بر این شد همه اقدامات تحت یک عنوان واحد و با الهام از قرآن کریم تجمیع شود که نام «جانفدا» برای آن انتخاب گردید.
زارع با بیان اینکه این پویش به سرعت مورد استقبال اهل فکر و قلم قرار گرفت، افزود: این حرکت به وضوح نشان داد که مردم، ستون اصلی امنیت ملی هستند و تأثیر میلیونی آن در داخل و خارج از کشور، شاید بیش از هر موشک و پهپادی بر دشمنان، دوستان و ناظران بینالمللی اثرگذار بود. پویش جانفدا بار دیگر مفهوم جمهوری اسلامی ایران را بازتولید کرد.
سخنگوی پویش جانفدا با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجامشده گفت: معمولاً نرخ پاسخ به سوالات در افکارسنجیها زیر ۵۰ درصد است، اما وقتی پرسش مرتبط با این پویش مطرح میشد، بیش از ۹۰ درصد مشارکت میکردند؛ گویی منتظر تماس و پیگیری بودند.
بر اساس این نظرسنجی، ۲۰ درصد از متقاضیان تمایل به فعالیت در حوزههای خدماتی و امدادی و ۲۰ درصد دیگر در بخش فرهنگی و آموزشی اعلام آمادگی کردند. همچنین ۶۰ درصد از شرکتکنندگان سابقه عضویت در نهادها را نداشتند که نشاندهنده ظهور ظرفیتهای جدیدی است که امروز برای نقشآفرینی در عرصههای مختلف کشور ظهور کردهاند.
از هدف ۲۰ میلیونی تا ثبتنام ۶ میلیونی در ۴۸ ساعت
زارع با اشاره به هدف اولیه طراحی پویش خاطرنشان کرد: روز اول، عدد ۲۰ میلیون نفر در ذهن ما بود. در میانه راه، پیام رهبر انقلاب منتشر شد و پویش را بخشی از حرکت بزرگ و سرنوشتساز ملت ایران خواند. ظرف ۴۸ ساعت پس از این پیام، شش میلیون نفر ثبتنام کردند.
وی افزود: حتی اگر این پویش را صرفاً یک اعلام آمادگی بدانیم، ارزشمند بود. همزمان با تبلیغات صدا و سیما، رسانههای معاند نیز در مقابل آن فعالیت میکردند که شکر این نعمت، استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجاد شده است.
سخنگوی پویش جانفدا گفت: ۷۰ درصد از شرکتکنندگان اعلام کردند که به صورت مستمر برای حل مسائل کشور کمک مالی کنند.
زارع در پاسخ به برخی شائبهافکنیها درباره پویش توضیح داد: بیش از هفت میلیون پیام از مردم دریافت شد که چهار میلیون مورد آن تأیید و در سایت قابل نمایش گردید. هر شماره موبایل تنها یک بار قابل ثبتنام است و اطلاعات در مراکز معتبر افکارسنجی بررسی شد؛ کمتر از دو درصد آمار مربوط به کسانی بود که با دو یا چند شماره ثبتنام کرده بودند.
وی افزود: بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با شماره خود، اعضای خانوادهشان را نیز ثبتنام کرده بودند که چون مبنای ما شماره تماس بود، آن موارد حذف شد، اما جزئیات اطلاعات در اختیار ما باقی است.
امنیت دادهها با پروتکلهای سختگیرانه تأمین شده است
سخنگوی پویش جانفدا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر امنیت داده ها با تأکید بر رعایت پروتکلهای امنیتی گفت: بحث امنیت دادهها به صورت کامل انجام شده و هر ۲۴ ساعت یکبار اقدامات امنیتی بهروزرسانی میشود. اطلاعات پس از ۲۴ سال پاکسازی میشوند. سامانه بارها مورد حمله شائبهافکنان قرار گرفت، اما پروتکلهای امنیتی ناظر بر سامانهها بهویژه برای ثبتنامکنندگان خارج از کشور، به دقت رعایت شده است.
زارع با اشاره به گستردگی فعالیتهای پیشرو گفت: این پویش صرفاً محدود به دایره فعالیتهای نظامی و امنیتی نیست. بسیج، هلال احمر و سایر نهادها قابلیت بهکارگیری این ظرفیت را دارند و جلسات هماهنگی و طراحی در حال انجام است.
وی افزود: زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب نیازمند خلق فعالیتهای جمعی است و این اقدام امروز به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. حتی پیشنهاد رئیس جمهور مطرح شد که از این ظرفیت برای کاهش مصرف انرژی یا برای خرید و هدیه دادن کتاب استفاده کنیم.
سخنگوی پویش جانفدا در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت رسانههای معاند باعث شد پویش بیشتر دیده شود؛ شاید اگر میخواستیم هزینه کنیم، به این میزان دیده نمیشد. تاکنون بالغ بر ۶۰ هزار محتوای انگلیسی مثبت درباره پویش در فضای مجازی شکل گرفته است.
زارع تأکید کرد: فعلاً خود را ستاد توزیع اطلاعات داوطلبان میدانیم و ظرف چند روز آینده پیامک مجددی برای مشارکتکنندگان ارسال میشود تا اطلاعات تکمیلی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای ایجاد شده، جمعآوری گردد.
