حجتالاسلام والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آمار اساتید و دانشجویان ثبتنامکرده در سامانه «جانفدا» اظهار کرد: هنوز آماری در این زمینه نداریم، اما در تدارک هستیم برنامهای برای ارتباطگیری با دانشگاهیانی که در سامانه «جانفدا» ثبتنام کردهاند، داشته باشیم و از این ظرفیت برای ارائه خدمات اجتماعی، لجستیکی و پشتیبانی استفاده کنیم.
وی درباره ارزیابی استقبال اساتید و دانشجویان از ثبتنام در این سامانه افزود: قطعاً استقبال بالا و قابل توجه خواهد بود. کسی که اعلام آمادگی میکند تا در برابر دشمن حضور داشته باشد، فردی دارای روحیه جهاد و خدمت است و باید از این روحیه و ظرفیت استفاده شود.
کرمی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که این ظرفیت را برای ساخت آینده کشور، بازسازی و ارتقای ظرفیتهای مختلف کشور به کار بگیریم.
تعداد ثبت نام کنندگان دانشگاهی در سامانه «جان فدا» فراوانند
همچنین وحید شالچی، معاون فرهنگی وزارت علوم، نیز درباره آمار اساتید و دانشجویان عضو سامانه «جانفدا» به خبرنگار مهرگفت: آماری در دست نیست، اما تعداد ثبتنامکنندگان فراوان است.
وی افزود: امکان دریافت آمار دقیق وجود ندارد، اما همانطور که سایر اقشار جامعه در دفاع از ایران و مردم تردید نمیکنند، جامعه دانشگاهی نیز در این مسیر همراه و آماده است.
نیمی از مشارکت کنندگان پویش ملی جان فدای ایران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند
به گزارش مهر، سخنگوی پویش ملی «جانفدای ایران» نیز پیش از این اعلام کرده بود: بر اساس دادههای این پویش، ۶۰ درصد مشارکتکنندگان را جوانان ۲۰ تا ۴۵ سال تشکیل میدهند و نیمی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
