پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: بعدازظهر امروز، افزایش سرعت بادهای غربی بر روی دریا، سواحل، جزایر و پاره‌ای نقاط دور از ساحل هرمزگان پیش بینی می‌شود و وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.

حمزه نژاد افزود: دریا بعدازظهر و اوایل شب به ویژه در محدوده تنگه هرمز نسبتاً مواج خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب گردد.

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی در دو روز آینده نیز در استان پیش بینی می‌شود. به لحاظ دمایی در این مدت، نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما داریم.