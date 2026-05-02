صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی، گفت: امروز (شنبه، ۱۲ اردیبهشت)، در برخی نقاط استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی، استان‌های کرمانشاه، ایلام و کردستان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت) نیز در ارتفاعات اردبیل و گیلان بارش‌های پراکنده ادامه خواهد داشت. روزهای دوشنبه (۱۴ اردیبهشت) و سه‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) نیز در برخی نقاط شمال غرب، غرب کشور و دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز شاهد بارش خواهیم بود.

ضیائیان بیان کرد: از روز شنبه تا دوشنبه، در غالب مناطق کشور روند افزایش دما مورد انتظار است.

وی درباره وضعیت آب‌وهوای تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش سرعت باد رخ می‌دهد. حداقل دمای تهران ۱۶ و حداکثر دما ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی چهار روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز در مناطق بالادست و ارتفاعات استان تهران افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده رگباری همراه با احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

ضیائیان تصریح کرد: تا روز سه‌شنبه، در برخی ساعات به‌ویژه دوشنبه شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در تهران رخ خواهد داد و در مناطق جنوبی و غربی استان گاهی گردوخاک همراه با احتمال کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: روز سه‌شنبه با فعالیت سامانه بارشی، آسمان استان تهران نیمه‌ابری تا ابری خواهد شد و در پاره‌ای نقاط به‌ویژه نیمه شمالی و غربی استان، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه روند افزایش نسبی دما در تهران ادامه دارد و روز سه‌شنبه کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.