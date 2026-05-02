شهرستان زنجان در روز یکشنبه تعطیل رسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی گفت: در پی شهادت ۱۴ تن از نیروهای سپاه پاسداران و بسیجیان سپاه انصارالمهدی (عج) و در راستای اطلاعیه مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار، معاون مدیریت و منابع استانداری زنجان از تعطیلی رسمی دستگاه های اجرایی شهرستان زنجان در روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان افزود: «به منظور برگزاری هرچه پرشکوه تر آیین تشییع پیکرهای مطهر شهدا، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمامی ادارات، سازمانهای دولتی، بانکها (به جز دستگاه های امدادی، درمانی و خدماتی و شعبات کشیک بانکها) شهرستان زنجان تعطیل خواهد بود.»

وی تأکید کرد : این تعطیلی فقط شامل شهرستان زنجان میشود و سایر شهرستانهای استان مشمول این تعطیلی نمی باشند.

گفتنی است، پیکرهای ۱۴ تن از فرزندان برومند سپاه پاسداران و بسیجیان سلحشور سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، روز یکشنبه بر روی دستان مردم شهیدپرور زنجان تشییع خواهد شد.