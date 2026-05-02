شاهین فر: ۱۲ فقره تسهیلات اسکان موقت در زنجان پرداخت شد

به گزاشر خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر به وضعیت پرداخت تسهیلات اسکان موقت در استان زنجان به صاحبان واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: براساس آمار استخراج شده از سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، روند پرداخت تسهیلات اسکان موقت در استان وارد مرحله اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: طبق آمارهای ثبت شده، تاکنون ۱۲ مورد تسهیلات اسکان موقت در استان به خسارت دیدگان از جنگ رمضان پرداخت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از خانوارهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم که نیازمند اسکان اضطراری یا موقت برای بازسازی واحدهای مسکونی خود هستند، تخصیص یافته است.

شاهین‌فر تاکید کرد: این آمار بسته به میزان خسارات وارده و تعداد حملات دشمن صهیونی - آمریکایی در استان‌های مختلف متفاوت است و پایش مستمر آمارها در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، نشان‌دهنده پیگیری روند پرداخت‌ها است.