کاشان رکورددار گرما و باد در استان اصفهان شد

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار گرمای شدید در منطقه کاشان اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های هواشناسی استان اصفهان مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ کاشان با دمای ۳۸.۷ درجه سانتی گراد گرم‌ترین ایستگاه استان اصفهان شد.

وی با اشاره به سرعت باد ۷۲ کیلومتر بر ساعت در منطقه کاشان ابراز کرد: بیشترین سرعت باد هم در استان اصفهان در این منطقه ثبت شد.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بر اساس تحلیل نقشه های پیش‌یابی، موج گرمای شدید تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دمای هوای کاشان و آران و بیدگل سه تا پنج درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود، گفت: دمای بیشینه از شنبه بیش از ۴۲ درجه خواهد بود و در روز دوشنبه به اوج خود می‌رسد و احتمال ثبت دمای ۴۴ درجه و بالاتر نیز وجود دارد.

ارغوانی با بیان اینکه وضعیت آسمان در شنبه و یکشنبه عمدتا صاف و برای روز دوشنبه و چهارشنبه در ساعات بعدازظهر کمی ابری است، افزود: وزش باد در ساعات بعدازظهر بیشتز روزها نسبتا شدید خواهد بود. روز دوشنبه باد شدید همراه با گرد و غبار محلی انتظار می‌رود که باعث کاهش دید و کیفیت هوا می‌شود.

وی با اشاره به توصیه‌های ضروری برای شهروندان به‌ویژه در کاشان و آران‌وبیدگل خاطرنشان کرد: اشعه UV در ساعات ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر سطح اشعه ماوراء بنفش بسیار بالاست. شهروندان حتماً از قرار گرفتن مستقیم در معرض آفتاب اجتناب کنند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به لزوم پیشگیری از گرمازدگی طی روزهای آینده، افزود: آب و مایعات خنک به مقدار زیاد بنوشید، از فعالیت شدید در فضای باز پرهیز کنید و در صورت احساس سرگیجه، تهوع یا ضعف فوری به مکان خنک پناه ببرید.

وی با اشاره به احتمال بالارفتن مصرف انرژی با توجه به افزایش دما گفت: با توجه به شدت گرما، مصرف برق (کولرها) و آب را مدیریت کنید تا فشار بر شبکه‌های تأمین انرژی و آب کاهش یابد.