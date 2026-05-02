گزارش اکونومیست از خروج امارات از اوپک و پیامدهای احتمالی آن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اکونومیست، امارات متحده عربی که از اعضای تأثیرگذار سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به شمار میرفت، بهطور رسمی تصمیم به خروج از این سازمان گرفته است؛ تصمیمی که گفته میشود پس از سالها نارضایتی این کشور از محدودیتهای تولیدی ناشی از عضویت در اوپک اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، امارات که پیشتر نیز چندین بار احتمال ترک اوپک را مطرح کرده بود، سرانجام در ۲۷ آوریل این تصمیم را عملی کرد؛ اقدامی که پرسشهایی را درباره آینده این سازمان و میزان اثرگذاری آن در بازار جهانی نفت مطرح کرده است.
اکونومیست در ادامه مینویسد: اوپک به همراه متحدان خود در قالب ائتلاف اوپکپلاس همچنان سهم قابلتوجهی از تولید جهانی نفت را در اختیار دارد، اما خروج امارات بهعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم، میتواند روند تحولات در این سازمان را سرعت بخشد. برخی تحلیلگران معتقدند چنین تحولاتی ممکن است در بلندمدت بر میزان نفوذ اوپک در بازار جهانی نفت تأثیر بگذارد.
در این گزارش، یکی از دلایل اصلی این تصمیم، تمایل امارات برای افزایش ظرفیت تولید عنوان شده است. این کشور برنامه دارد تولید نفت خود را از حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز به حدود ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد؛ هدفی که به گفته تحلیلگران، با محدودیتهای تعیینشده در چارچوب اوپک همخوانی کامل نداشته است.
اکونومیست همچنین به پیامدهای ژئوپلیتیکی این تصمیم اشاره کرده و نوشته است که خروج امارات میتواند در معادلات منطقهای و روابط این کشور با برخی بازیگران بینالمللی بازتاب داشته باشد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که امارات در سالهای اخیر تلاش کرده اقتصاد خود را متنوعتر کند و در حوزههایی مانند گردشگری، سرمایهگذاری و فناوری نقش پررنگتری ایفا کند؛ رویکردی که ممکن است بر سیاستهای انرژی این کشور نیز تأثیرگذار باشد.
این گزارش همچنین به برخی اختلافنظرهای منطقهای میان کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرده و آن را یکی از عوامل زمینهساز تغییر رویکردهای انرژی در منطقه دانسته است.
در جمعبندی گزارش اکونومیست آمده است که با وجود تحولات اخیر، اوپک همچنان یکی از بازیگران مهم بازار جهانی نفت محسوب میشود، اما روندهای جدید میتواند مسیر آینده این سازمان را با چالشهایی همراه کند.
