به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از مسکو، کرملین (نهم اردیبهشت) اعلام کرد که با وجود تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف اوپکپلاس، روسیه قصد دارد در جمع اعضا باقی بماند و امیدوار است تولیدکنندگان عضو این ائتلاف در بحبوحه آشفتگیها در بازار جهانی انرژی به فعالیت خود ادامه دهند.
امارات متحده عربی روز سهشنبه (هشتم اردیبهشت) اعلام کرد که از جمع اعضای اوپک خارج میشود. این تصمیم در حالی گرفته شد که بحران بیسابقه انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اختلافنظرهایی را بین کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد میکند.
امارات متحده عربی چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپکپلاس بود و روسیه هم پس از عربستان سعودی در رتبه دوم قرار دارد.
در همین حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری روزانه گفت که اوپکپلاس همچنان یک ائتلاف مهم، بهویژه در آشفتگیهای کنونی بازارهای جهانی باقی میماند.
پسکوف افزود: این ائتلاف در به حداقل رساندن نوسانهای بازارهای انرژی و برقراری ثبات در این بازارها کمک شایانی میکند.
وی گفت که روسیه به تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک و اوپکپلاس احترام میگذارد و امیدوار است روابط انرژی مسکو با این کشور حاشیه خلیج فارس ادامه یابد.
روسیه در سال ۲۰۱۶ به اوپکپلاس پیوست. بر اساس برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی، این ائتلاف سال گذشته حدود نیمی از نفت و فرآوردههای نفتی جهان را تولید کرد.
پسکوف در ادامه افزود که امارات متحده عربی پیش از این مسکو را در جریان تصمیم خود برای خروج از اوپکپلاس قرار نداده بود.
خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه به نقل از پسکوف گزارش داد: امارات خروج خود را به ما اطلاع نداد. این یک تصمیم حاکمیتی امارات متحده عربی است و ما به این تصمیم احترام میگذاریم.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، هم روز چهارشنبه گفت که تصمیم امارات میتواند سبب افزایش تولید کشورها و کاهش قیمتهای جهانی در آینده شود.
وی افزود: چنانچه کشورهای عضو اوپک (پس از خروج امارات) در اجرای سیاستهای خود هماهنگ نباشند و به اندازه ظرفیت تولید خود و به مقدار دلخواه نفت تولید کنند، قیمتها هم به همان اندازه کاهش خواهد یافت.
سیلوانوف تصریح کرد که هماکنون قیمت نفت تحتتأثیر اختلال تردد از تنگه هرمز افزایش مییابد و هرگونه مازاد عرضه پس از رفع این اختلال، تنها به یک خطر تبدیل خواهد شد.
