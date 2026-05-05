بمباران مرکز پلیس غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه پنج فرد مسلح خطر و تهدید به شمار می‌رفتند، آتش‌بس را نقض و دست به ترور زد.

بنا به گفته شاهدان، چند نفر در حمله به محله الشیخ رضوان شهید یا زخمی شده‌اند.

رژیم صهیونیستی در این حمله یک مرکز پلیس را هدف قرار داده است که در نتیجه آن، یک نفر شهید و تعدادی زخمی شده‌اند.

این حمله در سایه تداوم نقض آتش بس در غزه انجام می شود. اشغالگران به بمباران، تخریب و ویرانگری در مناطق مختلف غزه با وجود توافق آتش بس ادامه می دهند. این بیانگر سیاست تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است که رنج ساکنان محاصره شده غزه را تشدید می کند.