  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

بمباران مرکز پلیس غزه+فیلم

بمباران مرکز پلیس غزه+فیلم

منابع محلی از حمله رژیم صهیونیستی به مرکز پلیس در شهر غزه و شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه پنج فرد مسلح خطر و تهدید به شمار می‌رفتند، آتش‌بس را نقض و دست به ترور زد.

بنا به گفته شاهدان، چند نفر در حمله به محله الشیخ رضوان شهید یا زخمی شده‌اند.

رژیم صهیونیستی در این حمله یک مرکز پلیس را هدف قرار داده است که در نتیجه آن، یک نفر شهید و تعدادی زخمی شده‌اند.

این حمله در سایه تداوم نقض آتش بس در غزه انجام می شود. اشغالگران به بمباران، تخریب و ویرانگری در مناطق مختلف غزه با وجود توافق آتش بس ادامه می دهند. این بیانگر سیاست تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است که رنج ساکنان محاصره شده غزه را تشدید می کند.

کد مطلب 6821166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها