به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان سمنان در محل فرمانداری با تاکید به اینکه ایجاد وقفه در اجرای پروژه ها و خدمات پذیرفتی نیست، ادامه داد: به منظور حفظ سطح خدمات رسانی در شرایط کنونی کشور نباید این وقفه ایجاد شود.

وی از جمله چالش‌های پیش رو در اجرای پروژه ها را به عملکرد برخی پیمانکاران اشاره کرد و بیان داشت: برای پیشگیری از تاخیر اجرای پروژه ها در انتخاب و نظارت بر پیمانکاران باید دقت بیشتری اعمال شود.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس خواستار جذب به موقع اعتبارات از سوی دستگاه های سمنان شد و توضیح داد: جذب و تخصیص این اعتبارات از سوی مدیران پیش برنده توسعه شهرستان است.

گلرو با تاکید به اینکه در پروژه های زیرساختی نظیر آب، حمل و نقل و طرح های عمرانی اقدامات خوبی انجام گرفته است، اضافه کرد: روند اجرای این طرح ها نیازمند پیگیری مستمر است.

وی اظهار داشت: از جمله نیازهای شهر سمنان توجه به نشاط اجتماعی، بهبود فضاهای شهری و تقویت زیرساخت های فرهنگی و تفریحی و معرفی ظرفیت های گردشگری سمنان است که انتظار می‌رود دستگاه ها در این موارد فعال‌تر وارد صحنه شوند.