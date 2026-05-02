۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

اقدام فوری در مهار گرانی، اولویت ملی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

اقدام فوری در مهار گرانی، اولویت ملی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

حوزه‌ علمیه خواهران اعلام کرد در سایه تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی، معیشت مردم بارها با چالش مواجه شده است که یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان، کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه حوزه‌های علمیه خواهران در خصوص اقدام فوری برای کنترل قیمت‌ها و اعلام آمادگی جهت گفتمان‌سازی مقاومت اقتصادی به شرح ذیل است:

تاریخ همواره گواه آن است که دشمنان اسلام، نبرد خود را به عرصه‌های نظامی و سیاسی محدود نکرده‌اند؛ مسأله اقتصاد بدون تردید یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میدان جنگ، از آغاز بوده است. تحریم و محاصرۀ مسلمانان در شعب ابی‌طالب نمونه‌ای آشکار از جنگ اقتصادی است. امروز نیز نظام سلطۀ جهانی با اعمال تحریم‌های ظالمانه و ایجاد فشارهای معیشتی، در پی تضعیف اقتصاد و شکستن روحیه مقاومت ملت ایران است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی)، با نگرشی عمیق در این واقعیت، بر ضرورت مقاومت در میدان اقتصاد تأکید کرده‌اند و سال جاری را با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری فرموده‌اند. این نام‌گذاری، پیامی‌ برای آحاد مردم و هشداری برای مسئولان است تا با تلاش مضاعف، نقشه‌های اقتصادی دشمنان را خنثی کرده و توطئه‌های آنان را ناکام بگذارند.

حوزه‌های علمیه خواهران کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه مسئولان سه قوه، از رئیس‌جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت می‌خواهد که با اهتمام دقیق‌تر و نظارت جدی‌تر، در حوزۀ مقاومت اقتصادی و معیشتی به عنوان «عرصه چهارم جهاد» در کنار عرصه‌های نظامی، اجتماعی و دیپلماسی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، موضوع کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار را در اولویت فوری قرار دهند و اقدامات مؤثری را به انجام رسانند. همچنین در این مسیر باید به نکات راهبردی توجه ویژه‌ای داشت:

۱.با سیاست‌گذاری‌های صحیح و نظارت دقیق بر بازار و تجدید نظر جدی در کارکردهای تورم زای سیستم بانکی، جلوی گرانی‌های بی‌منطق و لجام‌گسیخته را بگیرند.

۲. در طراحی راهبردهای اقتصادی، ثبات معیشت مردم را در اولویت قراردهند؛ به ویژه که به جهت تحریم‌های ظالمانه طی چند سال اخیر، سفره مردم کوچکتر شده و به تعبیر امام شهید «عقب ماندگی در عدالت» را مضاعف ساخته است.

۳. از قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود با سوداگران و فرصت‌طلبانی که در شرایط حساس اقتصادی با امنیت معیشتی جامعه بازی می‌کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.

۴. همه کارگزاران نظام، به‌ویژه سران سه قوه، لازم است که این مردم فداکار و صبور را امین و محرم دانسته و در حوزه‌های گوناگون از اقتصاد تا سیاست خارجی، گفت‌وگویی شفاف و صادقانه با آنان داشته باشند. چنین ارتباطی قطعاً موجب هم‌افزایی و همراهی بیشتر مردم انقلابی و ولایتمدار خواهد شد.

در این عرصه حوزه‌های علمیه خواهران کشور، با همکاری ده ها هزار مدرس، مبلّغ و کنشگر فرهنگی، آمادگی کامل خود را برای پیاده‌سازی رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، ترویج سبک زندگی اسلامی و اصلاح الگوی مصرف در سطح محله‌ها و خانواده‌ها اعلام می‌دارد.امید که با وظیفه شناسی ملی و دینی دولتمردان و همه اقشار ملت بویژه با کمک تولیدکنندگان غیور و بازاریان شریف و خیّران نیک اندیش، شرایطی شکل بگیرد که مردم نجیب و بزرگ ایران زمین ، در میانه نبرد با اهریمن صهیونیستی و متحدانش، از معیشتی عزتمندانه برخوردار باشند.

«من الله التوفیق و علیه التکلان»

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

    پربازدیدها

    پربحث‌ها