اقدام فوری در مهار گرانی، اولویت ملی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه حوزه‌های علمیه خواهران در خصوص اقدام فوری برای کنترل قیمت‌ها و اعلام آمادگی جهت گفتمان‌سازی مقاومت اقتصادی به شرح ذیل است:

تاریخ همواره گواه آن است که دشمنان اسلام، نبرد خود را به عرصه‌های نظامی و سیاسی محدود نکرده‌اند؛ مسأله اقتصاد بدون تردید یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میدان جنگ، از آغاز بوده است. تحریم و محاصرۀ مسلمانان در شعب ابی‌طالب نمونه‌ای آشکار از جنگ اقتصادی است. امروز نیز نظام سلطۀ جهانی با اعمال تحریم‌های ظالمانه و ایجاد فشارهای معیشتی، در پی تضعیف اقتصاد و شکستن روحیه مقاومت ملت ایران است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی)، با نگرشی عمیق در این واقعیت، بر ضرورت مقاومت در میدان اقتصاد تأکید کرده‌اند و سال جاری را با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری فرموده‌اند. این نام‌گذاری، پیامی‌ برای آحاد مردم و هشداری برای مسئولان است تا با تلاش مضاعف، نقشه‌های اقتصادی دشمنان را خنثی کرده و توطئه‌های آنان را ناکام بگذارند.

حوزه‌های علمیه خواهران کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های دلسوزانه مسئولان سه قوه، از رئیس‌جمهور محترم و تیم اقتصادی دولت می‌خواهد که با اهتمام دقیق‌تر و نظارت جدی‌تر، در حوزۀ مقاومت اقتصادی و معیشتی به عنوان «عرصه چهارم جهاد» در کنار عرصه‌های نظامی، اجتماعی و دیپلماسی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، موضوع کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار را در اولویت فوری قرار دهند و اقدامات مؤثری را به انجام رسانند. همچنین در این مسیر باید به نکات راهبردی توجه ویژه‌ای داشت:

۱.با سیاست‌گذاری‌های صحیح و نظارت دقیق بر بازار و تجدید نظر جدی در کارکردهای تورم زای سیستم بانکی، جلوی گرانی‌های بی‌منطق و لجام‌گسیخته را بگیرند.

۲. در طراحی راهبردهای اقتصادی، ثبات معیشت مردم را در اولویت قراردهند؛ به ویژه که به جهت تحریم‌های ظالمانه طی چند سال اخیر، سفره مردم کوچکتر شده و به تعبیر امام شهید «عقب ماندگی در عدالت» را مضاعف ساخته است.

۳. از قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود با سوداگران و فرصت‌طلبانی که در شرایط حساس اقتصادی با امنیت معیشتی جامعه بازی می‌کنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.

۴. همه کارگزاران نظام، به‌ویژه سران سه قوه، لازم است که این مردم فداکار و صبور را امین و محرم دانسته و در حوزه‌های گوناگون از اقتصاد تا سیاست خارجی، گفت‌وگویی شفاف و صادقانه با آنان داشته باشند. چنین ارتباطی قطعاً موجب هم‌افزایی و همراهی بیشتر مردم انقلابی و ولایتمدار خواهد شد.

در این عرصه حوزه‌های علمیه خواهران کشور، با همکاری ده ها هزار مدرس، مبلّغ و کنشگر فرهنگی، آمادگی کامل خود را برای پیاده‌سازی رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، ترویج سبک زندگی اسلامی و اصلاح الگوی مصرف در سطح محله‌ها و خانواده‌ها اعلام می‌دارد.امید که با وظیفه شناسی ملی و دینی دولتمردان و همه اقشار ملت بویژه با کمک تولیدکنندگان غیور و بازاریان شریف و خیّران نیک اندیش، شرایطی شکل بگیرد که مردم نجیب و بزرگ ایران زمین ، در میانه نبرد با اهریمن صهیونیستی و متحدانش، از معیشتی عزتمندانه برخوردار باشند.

«من الله التوفیق و علیه التکلان»

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران