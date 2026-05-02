تخریب ۱۲ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی بابل

سید رحیم شهیدی‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی، ۱۲ مورد حکم قلع و قمع در مناطق تحت پوشش مراکز جهاد کشاورزی گتاب و بندپی شرق اجرا شد.

وی افزود: این احکام بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله دادستانی، نیروی انتظامی، اداره راه و شهرسازی و ضابطان قضایی به مرحله اجرا درآمد.

شهیدی‌پور با تأکید بر اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این اراضی تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اراضی مورد نظر به وضعیت اولیه بازگردانده می‌شوند تا از خروج آن‌ها از چرخه تولید جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل همچنین از فعالیت مستمر و شبانه‌روزی گشت‌های نظارتی در حوزه امور اراضی خبر داد و از روستاییان و دهیاران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع قضایی، نیروی انتظامی، مأموران جهاد کشاورزی یا سامانه ۱۳۱ گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی نقش مهمی در حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز دارد.