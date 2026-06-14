به گزارش خبرنگار مهر، دو نفر از مالکان متخلف ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه همند وادان دماوند صبح یکشنبه پس از اجرای دستور قضایی برای تخریب بناهای غیرمجاز، با حضور در اداره جهاد کشاورزی شهرستان اقدام به ایجاد درگیری کردند.

در پی این حادثه، معاون اداره جهاد کشاورزی دماوند و دفتردار رئیس این اداره مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.

این حادثه پس از اجرای حکم قضایی تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رخ داد.

پس از وقوع درگیری، مأموران کلانتری ۱۲ گیلاوند در محل حاضر شدند و عاملان درگیری با کارکنان دولت و اخلال در نظم عمومی را دستگیر کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین نیروهای اورژانس ۱۱۵ با حضور در محل، خدمات اولیه درمانی را به مصدومان ارائه کردند و معاون اداره جهاد کشاورزی دماوند را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، رسیدگی قضایی به پرونده متهمان در دستور کار قرار گرفته است.