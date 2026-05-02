به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی، وزیر نیرو طی بخشنامه‌ای به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به استناد بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مشوق‌های تخفیف آب‌بها برای مشترکین دارای مصرف زیرالگو را برای اجرا در سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، مشترکینی که مصرف زیرالگو (کمتر از الگوی تعیین شده) دارند، چنانچه مصرف خود را در ماه‌های گرم سال حداقل ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف آب‌بها در این ماه‌ها خواهند شد.

این گزارش می‌افزاید، مشترکین دارای مصرف زیرالگو که داوطلبانه و با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب ذیربط نسبت به تهیه و نصب لوازم کاهنده مصرف اقدام کنند، با تأیید آن شرکت مبنی بر نصب و تأثیر آن بر کاهش مصرف، مشمول ۳۰ درصد تخفیف برای ماه‌های گرم سال می‌گردند.

گفتنی است ضوابط فنی نصب و کاهش مصرف توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعیین خواهد شد و بر اساس تبصره این ابلاغیه، حداکثر تخفیف‌های اعمالی بر آب‌بهای مشترکین، ۳۰ درصد خواهد بود.