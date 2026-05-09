منتظری: اصلاح ماده ۴۷۷ و بازطراحی قوانین قضایی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مجموعهای از مهمترین مسائل حقوقی و قضائی روز مورد بررسی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از گفتگوها به تحلیل وقایع اخیر کشور و نقش دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم و ایجاد آرامش در بستر جامعه اختصاص یافت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در این نشست بر اهمیت احیای حقوق عامه، اجرای عدالت و ایفای نقش فعال دستگاه قضایی در حلوفصل چالشهای حقوقی کشور تأکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور طرح اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه موضوع اصلاح ماده ۴۷۷ این قانون را از مسائل اولویت دار عنوان کرد و در این چارچوب بر ضرورت بازطراحی سازوکارهای قانونی مرتبط با رسیدگی فوقالعاده، افزایش دقت در فرآیندهای نظارتی و همسویی هرچه بیشتر قوانین با نیازهای روز جامعه حقوقی تاکید نمود.
گفتنی است؛ طرفین با مرور تجربههای اخیر، بر ضرورت بازنگری برخی قوانین و شناسایی مواد اولویتدار برای اصلاح، با هدف ارتقای کارآمدی و شفافیت فرآیندهای قضائی، توافق نظر داشتند.
در پایان، استمرار تعاملات کارشناسی، تبادل منظم دیدگاهها و تقویت همکاری میان دو مجموعه برای پیشبرد اصلاحات قانونی و اجرای دقیق مأموریتهای دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
