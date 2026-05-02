برگزاری پویش جهانی «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت روز زبان فارسی، بنیاد سعدی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پویش بینالمللی «فارسی، زبان فرهنگ و تمدن ایرانی» را با هدف ترویج زبان فارسی و معرفی فرهنگ، تمدن، هویت و اندیشه ایرانی در میان فارسیآموزان سراسر جهان برگزار میکند.
در این پویش از فارسیآموزان در کشورهای مختلف خواسته شده است دیدگاه، تجربه یا برداشت خود از ایران و تمدن آن را به زبان فارسی در قالب فیلم کوتاه یا دستنوشته برای این بنیاد ارسال کنند. بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، شرکتکنندگان میتوانند فیلم کوتاه، حداکثر ۱۰۰ ثانیهای به زبان فارسی، بهصورت عمودی و همراه با معرفی نام و کشور محل زندگی خود تهیه کنند یا دستنوشتهای کوتاه در چند سطر درباره ایران، فرهنگ یا تمدن آن به زبان فارسی ارائه دهند.
مهلت ارسال آثار تا ۲۵ اردیبهشتماه اعلام شده است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان واتساپ به شماره۰۰۹۸۹۱۰۲۲۳۶۶۲۸ ارسال کنند.
نظر شما