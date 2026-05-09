به گزارش خبرگزاری مهر از زارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست وزیر جهاد کشاورزی با روسای جهاد کشاورزی استانها که امروز شنبه، ۱۹ فروردین ماه با حضور معاونین وزیر به صورت برخط، برگزار شد، با اشاره به اینکه قیمت اولیه گندم بین ۲۷ تا ۲۹.۵ هزار تومان (با متوسط ۲۸.۵ هزار تومان) تصویب شده بود، توضیح داد: به دلیل اتفاقات رخ داده و آزادسازی نرخ ارز، و همچنین جلوگیری از انحراف گندم به سمت خوراک دام، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مجدداً قیمت را بازنگری و به طور متوسط ۴۸.۵ هزار تومان (بین ۴۷.۵ تا ۴۹.۵ هزار تومان) تعیین کرد.
وی افزود: تاکنون هیچ ایرادی از سوی هیچ مرجعی به این قیمتگذاری وارد نشده و روند قانونی آن طی شده است. همکاران ما در سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان برنامهوبودجه باید بر اساس تصمیمات شورای قیمتگذاری، پرداختها را انجام دهند.
وی با بیان اینکه این موضوع امروز نهایی و ابلاغ خواهد شد، گفت: با توجه به محدودیت منابع و همچنین لزوم مدیریت گندم تولیدی مناطق سردسیر، فعلاً تصمیم بر این است که ۵۰ درصد وجه گندم خریداری شده پرداخت شود.
فتحی در خصوص قیمتهای مطرح شده که ممکن است کمتر از مبلغ نهایی باشد، توضیح داد: اگر مبلغی به عنوان مثال ۲۷.۵ هزار تومان پرداخت میشود، ناشی از همین تصمیم به پرداخت ۵۰ درصد وجه است و این پرداختها از امروز یا فردا آغاز خواهد شد.
