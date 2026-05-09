به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی مروتی، سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به نقش نظارت‌های تخصصی دامپزشکی در تأمین سلامت نهاده‌های وارداتی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ میزان واردات نهاده‌های دامی به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته و در همین مدت مواد اولیه مورد استفاده در تولید خوراک دام نیز رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

وی افزود: این افزایش در حالی رقم خورده است که تمامی محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی و مواد اولیه خوراک دام تحت نظارت‌های دقیق بهداشتی و قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور قرار دارند و مراحل مختلف کنترل، پایش و بررسی‌های تخصصی پیش از ورود به چرخه مصرف در کشور برای آن‌ها انجام می‌شود.

مروتی با اشاره به اهمیت نظارت‌های دامپزشکی در مبادی ورودی کشور گفت: کارشناسان دامپزشکی در بنادر، گمرکات و پایانه‌های مرزی با انجام بازرسی‌های دقیق، بررسی اسناد بهداشتی، نمونه‌برداری‌های آزمایشگاهی و ارزیابی شرایط حمل و نگهداری محموله‌ها، سلامت نهاده‌های وارداتی را کنترل و از ورود هرگونه محموله آلوده یا فاقد شرایط بهداشتی جلوگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: نهاده‌های دامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید محصولات دامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت دام، افزایش بهره‌وری تولید و در نهایت تأمین امنیت غذایی جامعه دارند. به همین دلیل نظارت بر واردات این نهاده‌ها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و سازمان دامپزشکی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود این مسئولیت را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی تنها به مرحله ورود محموله‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پایش مستمر و کنترل‌های پس از ترخیص نیز در چارچوب ضوابط قرنطینه‌ای انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که نهاده‌های وارداتی در شرایط مناسب به دست تولیدکنندگان و واحدهای تولید خوراک دام می‌رسد.

وی تأکید کرد: استمرار این نظارت‌ها علاوه بر تضمین سلامت نهاده‌های مصرفی در صنعت دام و طیور، به پایداری تولید، ارتقای کیفیت محصولات دامی و صیانت از سلامت عمومی جامعه کمک می‌کند.

مروتی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حوزه تجارت نهاده‌های دامی گفت: تعامل و هماهنگی میان سازمان دامپزشکی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، نقش مهمی در تسهیل فرآیند واردات سالم و ایمن نهاده‌های دامی و تأمین به‌موقع نیاز تولیدکنندگان حتی در شرایط خاص و محدویت های زمان جنگ تحمیلی کشور دارد.