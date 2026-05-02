۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

جمع آوری ۷۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل - فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۷۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۱۷ نفر سارق، ۴۵ نفر معتاد متجاهر،۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۷۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۷ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۳۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف،فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

