گلستان نیازمند اقدام فوری برای مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خطاب به مدیران، بر لزوم مطالبه‌گری جدی برای تخصیص سهم بودجه‌ای استان از برنامه هفتم توسعه از وزارتخانه‌ها تأکید کرد و گفت: مدیران باید در سطح ملی برای تحقق این برش استانی چانه‌زن کنند.

طهماسبی، با انتقاد از عملکرد منفعلانه برخی مدیران در این زمینه، خواستار بررسی دقیق سهم اعتباری استان شد.

وی به وظایف نهادهای شهری اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها موظف‌اند موضوع جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر را در دستور کار قرار دهند و این مهم باید در ارزیابی عملکرد آن‌ها لحاظ شود.

طهماسبی همچنین پیگیری ردیف بودجه‌ای مورد نیاز برای مراکز نگهداری معتادان را از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و همچنین بررسی احکام جایگزین حبس توسط دستگاه قضایی را از جمله اقدامات مهم برای کاهش بار زندان‌ها برشمرد.

استاندار گلستان با اشاره به کمبود مراکز ماده ۱۶ در استان، راهکاری عملیاتی ارائه داد و تأکید کرد: می‌توان از محل درآمدهای حاصل از مبارزه با مواد مخدر، نسبت به افزایش تعداد کمپ‌های مجاز در استان اقدام کرد.