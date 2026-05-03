https://mehrnews.com/x3bXQJ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳ کد مطلب 6818433 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳ آبگیری تالاب هامون بعد از سال ها خشکسالی زابل - سطح آب تالاب هامون به حدی رسیده که بعد از سال ها خشکسالی، امکان قایق سواری در آن فراهم شده است. دریافت 14 MB کد مطلب 6818433 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع سیستانیها در شصت و یکمین شب از شهادت قائد امت امام جمعه زابل: کارگران و معلمان ستونهای پیشرفت جامعهاند بهرهمندی بیش از ۷۰ هزار دانشآموز از تجهیزات جدید آموزشی جمع آوری ۷۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل برچسبها تالاب هامون شهرستان زابل باران سیلاب حقآبه سیستان و بلوچستان
نظر شما