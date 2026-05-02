همکاری بین بخشی برای برای ارتقای پایداری شبکه برق رسانی تقویت یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بعد از ظهر شنبه در بازدید مدیرکل بازرسی استان از نیروگاه برق ارومیه با تأکید بر اهمیت نقش نیروگاه ارومیه در تأمین انرژی الکتریکی منطقه، بر لزوم تقویت همکاری و هماهنگی بین بخشهای مختلف تولید، انتقال و توزیع برق جهت ارتقای پایداری شبکه و کاهش اختلالات احتمالی تأکید کرد.
محبوبی، مدیرکل سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی نیز ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در مجموعه نیروگاه، بر ضرورت نظارت مستمر، رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای فنی و مدیریتی، و استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع موجود در جهت صیانت از حقوق مردم و ارائه خدمات پایدار و با کیفیت تاکید کرد.
در جریان این بازدید، گزارشی جامع از سوی مسئولان نیروگاه در خصوص وضعیت تولید برق، ظرفیتهای موجود، روند بهرهبرداری، اقدامات انجامشده در زمینه افزایش پایداری شبکه و بهبود بهرهوری تجهیزات ارائه شد.
همچنین برنامههای توسعهای و طرحهای در دست اقدام برای ارتقای سطح خدماترسانی و تأمین برق پایدار برای مشترکین استان تشریح شد.
