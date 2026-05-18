۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

حضور چهار بانوی کرمانی در دهمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته

کرمان- دهمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در حالی برگزار می‌شود که ۴ کرمانی نیز در این اردو حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ ملی والیبال‌ نشسته بانوان در راستای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در حالی از بیست و هشتم اردیبهشت تا هفتم خردادماه برگزار می‌شود که ۳ ورزشکار و مربی تیم ملی کرمانی هستند.

بتول خلیل‌زاده، فاطمه عباسی و رقیه شمس‌الدین‌ سعید ورزشکاران کرمانی دعوت شده به این اردو هستند.

این اردو در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌شود و ورزشکاران زیر نظر مریم ایرانمنش مربی کرمانی تیم ملی والیبال نشسته و کادرفنی‌ تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

اسامی ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان شامل بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس الدین سعید ( کرمان)، زهرا منیدری، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی(خراسان رضوی)، زهرا نجاتی (همدان)، فرزانه حیدری، سکینه قریشی(هرمزگان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، زینب ملکی(اصفهان)، مریم کلهر (لرستان) و مریم ناظری (مازندران) می باشد.

کادر فنی تیم ملی نیز شامل مشاور فنی: هادی رضایی (خراسان‌رضوی)، مربیان: مریم ایرانمنش (کرمان)، بتول مهران‌پور (هرمزگان)، آزاده علاء الدینی (مازندران)، مربی بدنساز: زکیه احتشام آزاد (خراسان رضوی)، روانشناس: فرزانه رضایی و سرپرست: سودابه رسولی (تهران) می باشد.

