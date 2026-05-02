به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، قزاقستان برخلاف برخی گمانهزنیها اعلام کرده است که قصد ندارد از چارچوب سهمیهبندی تولید نفت در اوپکپلاس خارج شود.
وزارت انرژی قزاقستان در تاریخ ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) اعلام کرد که «موضوع تغییر شکل مشارکت کشور در این گروه در دستور کار قرار ندارد». قزاقستان در قالب ائتلاف اوپکپلاس با سازمان کشورهای صادرکننده نفت همکاری میکند؛ ائتلافی که با هدف هماهنگسازی تولید میان اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان بزرگ برای مدیریت عرضه و ثبات قیمتهای انرژی شکل گرفته است.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که امارات متحده عربی پیشتر اعلام کرده بود از اول ماه مه از اوپک خارج خواهد شد؛ تصمیمی که پرسشهایی درباره توان آینده این کارتل در تأثیرگذاری بر قیمتهای جهانی انرژی ایجاد کرده است.
در داخل قزاقستان برخی کارشناسان صنعت نفت از دولت این کشور خواسته بودند از الگوی امارات پیروی کرده و از اوپکپلاس فاصله بگیرد. دلیل اصلی این پیشنهاد آن بود که قزاقستان در سالهای اخیر بارها از سهمیههای تعیینشده تولید نفت فراتر رفته است.
آبزال ناریمبتوف، تحلیلگر صنعت نفت، در کانال تلگرامی خود نوشت: «قزاقستان عضو اوپک نیست و بنابراین مسئولیت یا جریمهای بابت تولید مازاد ندارد؛ بنابراین بهتر است از اوپکپلاس خارج شود.»
با این حال قزاقستان همچنان تحت چارچوب اوپکپلاس قرار دارد؛ چارچوبی که سال گذشته برای جبران تولید مازاد این کشور طراحی شد. با وجود این، اجرای کامل تعهدات برای آستانه دشوار بوده است.
مقامات قزاقستان میگویند شرکتهای بزرگ انرژی غربی از جمله شورون اجرای محدودیتهای تولید را پیچیده کردهاند، زیرا این شرکتها بر اساس قراردادهای خود در توسعه میادین بزرگ نفتی قزاقستان ذینفع هستند و سودآوری تولید را بر سهمیههای تعیینشده ترجیح میدهند.
از سوی دیگر، اقتصاد قزاقستان بهشدت به درآمدهای حاصل از صادرات انرژی وابسته است. بخش عمده نفت این کشور نیز از طریق روسیه و مسیر کنسرسیوم خط لوله خزر صادر میشود؛ موضوعی که احتمالاً در تصمیم آستانه برای ادامه همکاری با اوپکپلاس تأثیرگذار بوده است.
پس از اعلام خروج امارات، روسیه نیز حمایت قاطع خود از چارچوب اوپک را اعلام کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در ۲۹ آوریل در مسکو گفت: «این چارچوب بهطور قابل توجهی به کاهش نوسانات در بازارهای انرژی کمک میکند.»
نظر شما