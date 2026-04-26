به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام وزارت ورزش و جوانان مبنی بر جدایی رشته‌های کریکت و سپک‌تاکرا از فدراسیون انجمن‌های ورزشی و فعالیت این دو رشته به‌عنوان انجمن‌های مستقل موضوع روند استقلال رشته‌ها و سیاست‌های حاکم بر این فدراسیون بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. موضوعی که واکنش رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی را نیز به‌دنبال داشته است.

عباس ناطق‌نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند فعالیت این فدراسیون و موضوع جدایی برخی انجمن‌ها اظهار کرد: از زمان تأسیس هدف اصلی فدراسیون انجمن‌های ورزشی این بوده که رشته‌ها را تحت پوشش قرار دهد، زمینه رشد آن‌ها را فراهم کند و در نهایت مسیر استقلال‌شان را هموار سازد. رشته‌هایی مانند جوجیتسو، موی‌تای، ساواته، کیک‌بوکسینگ، سپک‌تاکرا و کریکت نیز ابتدا فعالیت خود را در قالب این فدراسیون آغاز کردند و پس از رسیدن به سطح مناسب مستقل شدند.

وی افزود: ماهیت این فدراسیون بر توسعه رشته‌ها و در نهایت مستقل‌سازی آن‌ها استوار است و ما این روند را به‌عنوان یک فرآیند طبیعی دنبال کرده‌ایم. حتی وزارت ورزش نیز بابت انجام این مأموریت از فدراسیون تقدیر کرده است. بنابراین جدایی برخی انجمن‌ها به هیچ‌وجه به معنای ضعف مدیریتی در فدراسیون نیست.

ناطـق‌نوری در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص جدایی برخی انجمن‌ها این تصمیمات عمدتاً در راستای سیاست‌های کلان وزارت ورزش اتخاذ می‌شود. به‌عنوان مثال رشته کریکت به‌دلیل برنامه‌ریزی وزارت برای حمایت ویژه و تخصیص بودجه بیشتر از فدراسیون جدا شد. همچنین جدایی برخی از رشته نیز در این سال‌ها در همین چارچوب بوده و برای برخی رشته‌ها مانند سپک‌تاکرا نیز این استقلال به‌صورت مشروط انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریتی خود گفت: فدراسیون انجمن‌های ورزشی وظیفه حمایت همه‌جانبه از رشته‌های زیرمجموعه را بر عهده دارد و این وظیفه به‌خوبی انجام شده است. برای نمونه رشته کریکت در مقطعی با تعلیق مواجه بود که با رایزنی‌های انجام‌شده این مشکل برطرف شد و اکنون به سطحی از رشد رسیده که مسیر استقلال را طی می‌کند.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی ادامه داد: در برخی رشته‌ها نیز پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است. به‌گونه‌ای که میزبانی موفق رقابت‌های آسیایی بیس‌بال در استان البرز انجام شد، در اسکی روی آب مدال آسیایی کسب شد، تیم ملی راگبی بانوان برای نخستین‌بار نایب‌قهرمان آسیا شد و رشته‌هایی مانند بانجی‌جامپینگ راه‌اندازی و مسابقات سقوط آزاد نیز پس از ۲۵ سال وقفه دوباره برگزار شد.

وی افزود: در رشته‌هایی مانند فوتبال‌دستی نیز که سال‌ها غیرفعال بودند فعالیت‌ها از سر گرفته شده است. همچنین رشته لاکراس نه‌تنها راه‌اندازی شده بلکه تجهیزات آن نیز در داخل کشور تولید می‌شود رشته‌ای که در المپیک ۲۰۲۸ نیز حضور خواهد داشت.

ناطـق‌نوری با اشاره به گستره فعالیت این فدراسیون تصریح کرد: در حال حاضر ۸۸ رشته و ۳۰ انجمن زیر نظر فدراسیون فعالیت می‌کنند و همگی تحت حمایت قرار دارند. در برخی موارد انجمن‌ها پس از جدایی مجدداً درخواست بازگشت به فدراسیون را مطرح می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده نقش حمایتی این مجموعه است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست‌های وزارت ورزش در برخی موارد بر توسعه ویژه رشته‌هایی متمرکز است که در بازی‌های آسیایی یا المپیک حضور دارند به همین دلیل این رشته‌ها به‌صورت مستقل یا تحت حمایت مستقیم قرار می‌گیرند و این موضوع ارتباطی با عملکرد فدراسیون ندارد.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی درباره وضعیت بودجه نیز گفت: فدراسیون از بودجه مشخصی برخوردار است و هر انجمنی که برنامه مدون ارائه دهد مورد حمایت قرار می‌گیرد. در این مدت نیز هیچ ورزشکاری با هزینه شخصی اعزام نشده و تمامی اعزام‌ها با حمایت کامل فدراسیون انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: البته طبیعی است که انجمن‌هایی که فعالیت مؤثر و برنامه مشخصی ندارند نمی‌توانند انتظار دریافت بودجه داشته باشند. همچنین کمیته ملی المپیک در کنار وزارت ورزش از رشته‌های دارای شانس حضور در بازی‌های آسیایی و المپیک حمایت ویژه می‌کند و ما نیز موظف هستیم این اعتبارات را در مسیر تعیین‌شده هزینه کنیم.