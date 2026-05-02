به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رویترز از مسکو، خبرگزاری‌های روسیه به‌نقل از الکساندر نواک گزارش دادند که با وجود خروج امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف اوپک‌پلاس، تولیدکنندگان عضو همچنان به همکاری خود ادامه خواهند داد.

بر اساس این گزارش‌ها، نواک پیش‌بینی کرد با توجه به کمبود عرضه جهانی نفت، خروج امارات متحده عربی منجر به بروز جنگ قیمتی در بازار نخواهد شد.

امارات متحده عربی روز سه‌شنبه (۸ اردیبهشت) اعلام کرد از جمع اعضای اوپک خارج می‌شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحران بی‌سابقه انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اختلاف‌نظرهایی را میان برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس تشدید کرده است.

امارات متحده عربی چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک‌پلاس بود و روسیه نیز پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم این ائتلاف قرار دارد.

نواک در گفت‌وگو با خبرگزاری اینترفکس اظهار کرد: «در شرایط کنونی و با توجه به کمبود عرضه در بازار، صحبت از جنگ قیمتی دشوار است. ما با عمیق‌ترین بحران این صنعت مواجه هستیم.»

وی افزود: «در حال حاضر نفت زیادی وارد بازار نمی‌شود، در حالی که تقاضا به‌طور قابل‌توجهی از عرضه پیشی گرفته است. اختلال‌های جدی در حوزه لجستیک، از جمله شرایط خاورمیانه، تعادل میان عرضه و تقاضا را برهم زده است.»

نواک همچنین تأکید کرد روسیه به همکاری خود با اوپک‌پلاس ادامه می‌دهد و به سازوکاری که میزان تولید کشورهای عضو را تعیین می‌کند، پایبند است. ائتلاف اوپک‌پلاس در سال ۲۰۱۶ تشکیل شد.

در همین حال، تحلیلگران سیتی‌بانک اعلام کردند از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) و به‌دنبال اختلال در تردد از تنگه هرمز، بازار جهانی دسترسی به حدود ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را از دست داده است.

به گفته این تحلیلگران، این وضعیت در ابتدا با خریدهای عجولانه مصرف‌کنندگان، به افزایش قیمت‌ها دامن زد، اما تداوم رشد قیمت موجب کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان و پالایشگاه‌ها شده است.

نواک با اشاره به کاهش حدود ۶۰۰ میلیون بشکه‌ای عرضه، اعلام کرد که بهبود کامل بازار جهانی نفت به چند ماه زمان نیاز دارد.

وی تصریح کرد: «این مقدار کاهش نسبتاً قابل‌توجه است. بسیاری از کشورها ناچار شده‌اند از ذخایر راهبردی خود برداشت کنند و سطح ذخیره‌سازی‌های انباشته‌شان را کاهش دهند. پس از پایان بحران، این ذخایر باید مجدداً بازسازی شوند.»

نواک در پایان احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت را در صورت تداوم درگیری‌ها منتفی ندانست.