پیشتازی خراسان جنوبی با برگزاری ۲۰ جلسه شورای اطلاع‌ رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی عصر شنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا اظهار کرد: از ۱۸ دی‌ماه تاکنون ۲۰ جلسه شورای اطلاع‌رسانی برگزار شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها به موضوعات مهمی همچون اغتشاشات، امنیت غذایی و معیشت خانوار اختصاص داشته است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۱ جلسه به مسائل مرتبط با اغتشاشات و معیشت، یک جلسه به سیاست‌های رسانه‌ای دهه فجر، ۸ جلسه به موضوعات مرتبط با جنگ رمضان و یک جلسه نیز به مباحث انتخاباتی اختصاص یافته است، افزود: در این جلسات، موضوعات کلانی همچون حمایت رسانه‌ها از نیروهای مسلح، بازنشر بیانیه‌های مردمی، تبیین جایگاه رهبری و پرداختن به تأمین کالاهای اساسی در بازار مورد توجه قرار گرفت.

رمضانی ادامه داد: رسانه‌های استان در این مدت به‌خوبی به موضوعاتی نظیر حضور میدانی مسئولان، همراهی مردم در صحنه، تقویت امیدآفرینی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی پرداخته‌اند و نقش مؤثری در مدیریت فضای روانی جامعه داشته‌اند.

وی با اشاره به ارسال گزارش عملکرد شورا در سه مرحله به شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: این گزارش‌ها با امضای استاندار ارسال شده و به‌دلیل کمیت و کیفیت جلسات، مورد تقدیر قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با قدردانی از حضور مستمر اعضا در جلسات افزود: مشارکت فعال اعضا و نمایندگان آن‌ها در تمامی جلسات قابل توجه بوده و این همراهی، به ارتقای کارآمدی شورا کمک کرده است.

رمضانی همچنین از نقش رسانه‌ها در پوشش تحولات اخیر تقدیر کرد و گفت: از ابتدای رخدادها، اصحاب رسانه در میدان حضور داشتند و در کنار آن، کمیته رصد و عملیات روانی نیز با برگزاری جلسات تخصصی، مکمل شورای اطلاع‌رسانی در مدیریت فضای رسانه‌ای استان بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم این روند هماهنگ و هدفمند می‌تواند به ارتقای جایگاه رسانه‌ای استان و تحقق اهداف اطلاع‌رسانی در شرایط حساس کمک کند.