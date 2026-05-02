به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران، آنها را در جریان پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی ایران در خصوص پایان جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد.

در این دیدار، غریب آبادی ضمن تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل و قاطع جهت دفع هرگونه تجاوزی را علیه کشور و مردم خود دارد، تصریح نمود ایران همواره به دیپلماسی مبتنی بر منافع جهت حل و فصل مسائل موجود نیز باور داشته و سهم خود را ایفا کرده است.

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ تحمیلی به پاکستان به عنوان میانجی ارایه کرده و اکنون توپ در زمین آمریکا است که راه دیپلماسی یا تداوم رویکرد مبتنی بر تقابل را برگزیند.

غریب‌آبادی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با هدف تامین منافع و امنیت ملی خود، برای هر دو مسیر آماده است و در هر صورت، همواره بدبینی و بی اعتمادی خود به آمریکا و صداقت این کشور در مسیر دیپلماسی را حفظ خواهد کرد.

گفتنی است پیش از این دیدار، سفرای چین و روسیه نیز نشست سه جانبه‌ای را با معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه برگزار کردند.