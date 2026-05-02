۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

غریب‌آبادی: اکنون توپ در زمین آمریکا است

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ تحمیلی به پاکستان به عنوان میانجی ارایه کرده و اکنون توپ در زمین آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت در دیدار با برخی سفرای خارجی مقیم تهران، آنها را در جریان پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی ایران در خصوص پایان جنگ و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد.

در این دیدار، غریب آبادی ضمن تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل و قاطع جهت دفع هرگونه تجاوزی را علیه کشور و مردم خود دارد، تصریح نمود ایران همواره به دیپلماسی مبتنی بر منافع جهت حل و فصل مسائل موجود نیز باور داشته و سهم خود را ایفا کرده است.

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طرح خود را با هدف خاتمه دائمی جنگ تحمیلی به پاکستان به عنوان میانجی ارایه کرده و اکنون توپ در زمین آمریکا است که راه دیپلماسی یا تداوم رویکرد مبتنی بر تقابل را برگزیند.

غریب‌آبادی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با هدف تامین منافع و امنیت ملی خود، برای هر دو مسیر آماده است و در هر صورت، همواره بدبینی و بی اعتمادی خود به آمریکا و صداقت این کشور در مسیر دیپلماسی را حفظ خواهد کرد.

گفتنی است پیش از این دیدار، سفرای چین و روسیه نیز نشست سه جانبه‌ای را با معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه برگزار کردند.

محسن صمیمی

    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود. وزیر جنگ آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود. سئوال اینجاست که پس چرا تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به ایران تاکنون در دادگاه بین المللی پیگیری نشده است؟ حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مدرسه میناب، اجرای قانون جنگل بود.
    • IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. دولت‌های مشارکت‌کننده در تجاوز آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار پاسخگو شوند کشورهای عربی موظف به پرداخت غرامت به ایران هستند.
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      و اکنون توپ در زمین ایران است که باید به طور رسمی مذاکرات اسلام آباد پاگستان را لغو و تعطیل کند مشکل اصلی ایران با آمریکا از طریق مذاکره و گفت وگو حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال 1392 تاکنون به همه مردم ایران، منطقه و جهان ثابت شده است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه بوده است.
    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      حمله نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی به مدرسه میناب جنایت جنگی بود ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      پاسخ
      ترامپ اعتراف نمی‌کند، اما در دام ایران گیر افتاده است
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
    • IR ۰۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      سکوت مدعیان حقوق زنان در برابر جنایت میناب یعنی از انسانیت به دور هستند در روز معلم، یاد می‌کنیم از ۲۶ معلم شهیده‌ی مدرسه شجره طیبه میناب که معراج‌شان از خطِ سفید تخته تا خطِ سرخ شهادت، بود. ۲۶ بانوی معلم که در تکلیف آخری که به دانش‌آموزان‌شان دادند سهیم شدند و آنها نیز در کنار نوگلان مینابی مشق شهادت کردند. تأسف برای مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زنان، که در قبال جنایت میناب سکوت کرکننده‌ای را اتخاذ کرده‌اند. شما از انسانیت به دور هستید.
    • IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      وقتی ترامپ میگوید ایران نباید بمب اتم داسته باشد..منظورش فقط غنی سازی نیست بلکه موشکی هم شامل آن میشه...این آدم خیلی حرومزاده است
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      دست نظامیان. را باز بگذارید به محض خطای دشمن ، تاسیسات برق و نفت را در خاک آمریکا همان روز اول بزنند. زیر ساخت های نفت و گاز منطقه را سریع بزنند تا همان روزهای اول آمریکا از پا درآید

