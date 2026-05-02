آمریکا باید بهای صلح با ایران را بپردازد؛ زمان به نفع ترامپ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی فارین افرز در گزارشی نوشت: در طول ۳ هفته گذشته، مذاکرات بین ایران و آمریکا متوقف شده است؛ ۲ کشور موفق شده‌ اند آتش‌ بس بی ثبات فیمابین را حفظ کنند. اما با وجود روزها مذاکرات میان دو کشور، از جمله یک نشست سطح بالای چشمگیر ۲۱ ساعته در اسلام‌ آباد، دستیابی به یک توافق پایدار همچنان دور از دسترس است.

فارین افرز اضافه کرد: بخشی از این شکست مربوط به انتظارات نابجای واشنگتن است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا معتقد است که همه کارت‌ها را در دست دارد و می‌ تواند تهران را مجبور به تسلیم کند، صرف نظر از ماه‌ ها شواهدی که بر خلاف این موضوع مشهود است. زمان به نفع ترامپ نیست. هرچه واشنگتن در ارائه امتیازات به ایران تعلل کند، بهای صلح گران‌ تر خواهد شد؛ چرا که ایران در حال تثبیت موقعیت خود به عنوان پیروز این نبرد فرسایشی است.

این نشریه آمریکایی اضافه کرد: آمریکا باید بهای صلح با ایران را بپردازد و خود را برای دادن امتیازات سخت و دردناک آماده کند.