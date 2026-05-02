۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

نشریه آمریکایی فارین افرز:

آمریکا باید بهای صلح با ایران را بپردازد؛ زمان به نفع ترامپ نیست

نشریه آمریکایی فارین افرز در مقاله ای اذعان کرد: آمریکا باید بهای صلح با ایران را بپردازد و خود را برای دادن امتیازاتی سخت و دردناک آماده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی فارین افرز در گزارشی نوشت: در طول ۳ هفته گذشته، مذاکرات بین ایران و آمریکا متوقف شده است؛ ۲ کشور موفق شده‌ اند آتش‌ بس بی ثبات فیمابین را حفظ کنند. اما با وجود روزها مذاکرات میان دو کشور، از جمله یک نشست سطح بالای چشمگیر ۲۱ ساعته در اسلام‌ آباد، دستیابی به یک توافق پایدار همچنان دور از دسترس است.

فارین افرز اضافه کرد: بخشی از این شکست مربوط به انتظارات نابجای واشنگتن است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا معتقد است که همه کارت‌ها را در دست دارد و می‌ تواند تهران را مجبور به تسلیم کند، صرف نظر از ماه‌ ها شواهدی که بر خلاف این موضوع مشهود است. زمان به نفع ترامپ نیست. هرچه واشنگتن در ارائه امتیازات به ایران تعلل کند، بهای صلح گران‌ تر خواهد شد؛ چرا که ایران در حال تثبیت موقعیت خود به عنوان پیروز این نبرد فرسایشی است.

این نشریه آمریکایی اضافه کرد: آمریکا باید بهای صلح با ایران را بپردازد و خود را برای دادن امتیازات سخت و دردناک آماده کند.

    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      آمریکا ترور انجام داد تمام مقامات مارو کشت بعد از دوماه حالا محاصره یکساله رو می خواد اجرا کنه خب ایران باید بلاخره انتقام بگیره دیگه خب علمشو داریم بایدتا محاصره در حال انجامه ساخت سلاح هسته ای شروع کنیم این حق ملته مطالبه بحق مردم
    • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      تحریمارو بردارید مجبورشون کنید تحریمارو بردارن بخاطر امثال اینا الان دلار ۱۸۰هزارتومن شده، مگه مردم ایران چیکار کردن با امریکا؟؟؟
    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      وقت کشی کنید تا دوره خوک زرد تمام شود ناکام بمیرد حسرت و آرزوی توافق با ایران او را خفه میکند میکشد !

