آئین سپاس معلم در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در آئین سپاس معلم در دبستان‌های فجر و پورسینا شهر بوشهر ضمن اشاره به قدمت بالای مدرسه پورسینا و فارغ التحصیلان صاحب نام این مدرسه گفت : این مدرسه به نوعی شناسنامه علمی شهر بوشهر است و از این مدرسه انسان های بزرگی فارغ التصیل شده اند.

غلامرضا دانش فر در ادامه هفته بزرگداشت مقام معلم را به کارکنان دبستان های پورسینا و فجر تبریک گفت و افزود: افتخار قرار گرفتن در کسوت معلمی از آن نعمت های الهی است که شاید گاه ارزان به دست بیاید ولی بسیار ارزشمند است، ما گاهی در یک اتفاق دانشگاهی معلم می شویم و اینگونه سرنوشت آدم های زیادی را در دست می گیریم و این یکی از زیباترین ابعاد شغل معلمی است.

این مراسم با هدف تجلیل از مقام شامخ معلم و پاسداشت تلاش‌های فرهنگیان و معلمان دلسوز برگزار شد و مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر در پایان با لوح سپاس و شاخه گل از کارکنان مدارس پورسینا و فجر قدر دانی کرد.