لزوم شناسایی تهدیدات سرمایه گذاری در استان کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، دومین نشست اتاق فکر سنندج با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج، نمایندگان دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری سنندج، دانشگاه آزاد، بنیاد توسعه، سازمان نظام مهندسی و اداره امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در سنندج برگزارشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج در این نشست گفت: یکی از مسائلی که امروزه اقتصاد کشور و استان برای توسعه نیاز دارد جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد و برای تحقق این امر نیز باید بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر همفکری و همکاری کنند.

سید کمال حسینی عنوان کرد: اکثر کشورهای جهان می دانند که در شرایط پسابرجام کشور ایران و استان کردستان فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری دارند.

وی ادامه داد: یکی از راه های جذب سرمایه گذار، ورود هیات های اقتصادی از کشورهای دیگر به ایران است که استان کردستان با بررسی وضعیت می تواند در این خصوص اقداماتی را برای بهره بردای و جذب سرمایه گذار فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج افزود: در راستای بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن افزایش فرصت های سرمایه گذاری در استان کردستان مصوب شد تهدیدات سرمایه گذاری در استان کردستان شناسایی شده و مورد بررسی قرار بگیرد.

حسینی اضافه کرد: همچنین چند طرح ارائه شده در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در اتاق فکر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

نگاه به مسئله سرمایه گذاری باید تغییر پیدا کند

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج هم در این نشست بیان کرد: در خصوص مباحث سرمایه گذاری لازم نیست تمامی دستگاه های اجرایی دخیل و درگیر باشند بهترین روش، فعالیت آنان زیر یک چتر و بصورت هماهنگ باید باشد.

هوشنگ صداقت یکی از مشکلات اساسی در استان را نگاه معیشتی به سرمایه است خواند و اظهارداشت: متاسفانه در استان ما نگاه به سرمایه تولید محور نیست و باید در این خصوص بازنگری و فرهنگ سازی ویژه صورت گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق سنندج هم عنوان کرد: وجود طرح های سرمایه گذاری بسیار در استان کردستان برای پیشرفت استان نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر اینکه چند طرح را به صورت دقیق در اتاق فکر مورد بررسی و تحلیل قرار داد و از میان آن ها 10 طرح قابل اجرا را انتخاب کرد.

سید عبدالرحمن علوی افزود: نوع نگاه به مسئله سرمایه گذاری باید تغییر پیدا کند و در این راستا بخش دولتی و خصوصی نیز هم سو فعالیت کنند.

وی ادامه داد: ما تلاش می کنیم در اتاق فکر مشکلات طرح های سرمایه گذاری استان را شناسایی و به آن ها قابلیت اجرایی بودن ببخشیم.

نماینده امور اقتصادی و دارایی و نماینده مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان هم در این نشست بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه گذاری از آبان ماه سال گذشته تا کنون که در استان کردستان آغاز به کار کرده است توانسته است اقدامات مفیدی را انجام دهد.

اختری افزود: از جمله اینکه حدود 58 طرح اولویت دار با همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برای ارائه به سرمایه گذاران از طریق این مرکز ارائه شده است.

نماینده مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان هم در این نشست گفت: در استان های دیگر کشور تعداد بسته های سرمایه گذاری شرکت خدمات سرمایه گذاری، حداقل 100 مورد است که هنوز در استان ما این تعداد به حد نصاب نرسیده است.

افزایش سرمایه گذاری در کردستان نیازمند ایجاد تحول در نظام اداری است

نماینده بنیاد توسعه و سازمان صنعت و معدن استان هم در این نشست بیان کرد: تمامی طرح هایی که در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کردستان مطرح شده است دارای توجیه فنی بوده و هیچگونه توجیه اقتصادی ندارند به علاوه باید این نکته را در نظر داشت که در راستای جذب سرمایه گذار طرح های به روز و دارای مزیت نسبت به استان های دیگر را در این مرکز ارائه کرد.

فاروق عبدالموخر ادامه دادککمک های مشاوره ای بدون تامین زیر ساخت کاملا بی معناست ما باید مکانیزم های جذب سرمایه را نسبت به استان های دیگر جذاب تر و در کنار آن تحولی عظیم را در نظام اداری ایجاد کنیم.

معاون دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج در این نشست بیان کرد: سرمایه گذاری برای حضور در استان به دو بال قدرتمند از جمله سود و مدیریت ریسک نیازمند است که به وسیله ان می توان از زاویه دید سرمایه گذار تهدیدهای استان را شناسایی و علت اصلی عدم حضور سرمایه گذار در کردستان را مورد تحلیل قرار داد.

کیومرث احمدی با اشاره به اینکه مزیت واقعی استان برای ما مشخص نیست، گفت: در سازمان تجارت جهانی نزدیک به 138 کد رشته صنعتی ثبت شده است و در تمامی کشورهای جهان بر روی 15 تا 20 یک از این کد رشته ها سرمایه گذاری شده است اما در کشور ایران این تعداد به حدود 102 مورد می رسد که با اندازه نرمال جهانی بسیار اختلاف دارد.

نماینده بنیاد توسعه و سازمان نظام مهندسی استان عنوان کرد: بهبود محیط کسب و کار جزو مقولاتی بسیار زمان بر بوده و لازمه آن نیز شناخت فضای موجود است.

مجید شاه اویسی ادامه داد: متاسفانه در دستگاه های اجرایی سرمایه گذار به عنوان یک اصل مورد قبول واقع نشده است و اکثر مدیران این دستگاه ها از بعد فنی به آن می نگرند و این در صورتی است که بعد مالی طرح ها برای سرمایه گذاران حائز اهمیت می باشد.

وی بیان کرد: برای تحقق طرح های سرمایه گذاری وجود یک نقشه راه کاملا محسوس است که در آن به صورت کامل و دقیق به جزئیات پرداخته شده باشد و جایگاه دستگاه های اجرایی نیز در آن مشخص بوده همچنین با شناسایی موانع و مشکلات سرمایه گذاری و در کنار آن آموزش دستگاه های اجرایی مرتبط در خصوص شناسایی اولویت های سرمایه گذاری تلاش نمود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی مدیران دستگاه های اجرایی خود مانع توسعه و ورود سرمایه گذار به استان هستند گفت:برای سرعت بخشی به امور سرمایه گذاری در حوزه مسائل اداری لازم است در جلسات مربوط به حوزه سرمایه گذاری، کارشناسان دستگاه های اجرایی همراه با مدیران ایشان حضور بیابند تا ضمن توجیه کامل در این جلسات، عملکرد بهتری را از خود نشان دهند.

نماینده شهرداری سنندج با انتقاد از اینکه در بسته های سرمایه گذاری صرفا به حوزه مالی پرداخته شده است، گفت: برای ورود سرمایه گذار به استان باید بخش نامه های محل کسب و کار را حذف شود و در کنار آن به مشکل ترک تشریفات شهرداری رسیدگی کرد.

آرش اسماعیل نسب بیان کرد: اصلی ترین بحث در سرمایه گذاری زمین است که استان کردستان با محدودیت های بسیاری در این زمینه از جمله معارضین محلی مواجه است که برای ورود سرمایه گذاران به استان باید آن ها را حل و فصل کرد.