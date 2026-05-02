صادرات نفت کویت به صفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «تانکر ترکرز» امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: در طول آوریل ۲۰۲۶، کویت برای اولین بار از زمان جنگ اول خلیج فارس، هیچ بشکه نفت خامی صادر نکرد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.