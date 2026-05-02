۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

صادرات نفت کویت به صفر رسید

تانکر ترکرز خبر داد: برای نخستین بار پس از جنگ اول خلیج فارس، در طول آوریل ۲۰۲۶، صادرات نفت خام کویت به صفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «تانکر ترکرز» امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: در طول آوریل ۲۰۲۶، کویت برای اولین بار از زمان جنگ اول خلیج فارس، هیچ بشکه نفت خامی صادر نکرد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

