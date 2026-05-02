به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه محیط زیست شهرستان عجبشیر شنبه با حضور امیرعباس سلطانپور فرماندار شهرستان، حسین حسنزاده مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مهم زیستمحیطی شهرستان از جمله احداث ساختمان اداره محیط زیست، احداث ساختمان اداره پست و راهاندازی ایستگاه سنجش آلودگی هوا توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، شاخص آلودگی هوا در شهرستان عجبشیر در سال گذشته به عدد ۲۴۰ رسیده که این میزان، هشداری جدی برای سلامت شهروندان و محیط زیست منطقه محسوب میشود. حاضران در جلسه بر لزوم تسریع در اقدامات عملی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا تأکید کردند.
فرماندار عجبشیر با اشاره به اهمیت مسائل زیستمحیطی، خواستار همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی برای رفع چالشهای موجود، بهویژه در حوزه آلودگی هوا شد و بر پیگیری مستمر مصوبات این کارگروه تأکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز ضمن اعلام حمایت این سازمان از بهبود وضعیت زیستمحیطی شهرستان، گفت: عجبشیر دارای ۲۱ واحد آلاینده است و مطالعات مربوط به عوارض آلایندگی نیروگاه بناب نیز انجام شده است.
وی افزود: مدلسازی آلودگی هوا در سطح استان اجرا شده و سهم هر یک از واحدهای آلاینده مشخص و به امور مالیاتی ارسال شده که در این زمینه، پیگیری از سازمان برنامه و بودجه توسط مسئولان شهرستان ضروری است.
در پایان این نشست، حاضران بر تعیین وظایف مشخص برای هر یک از دستگاهها در راستای اجرای مصوبات، بهویژه راهاندازی ایستگاه سنجش آلودگی هوا و تسریع در احداث ساختمانهای اداری، توافق کردند و ابراز امیدواری شد با تداوم این پیگیریها، شرایط زیستمحیطی و کیفیت هوای شهرستان عجبشیر بهبود یابد.
نظر شما