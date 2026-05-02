  1. استانها
  2. تهران
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

ضرب‌الاجل محیط زیست ملارد به سکوهای زباله

ملارد- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ملارد، از صدور اخطاریه رسمی برای دو سکوی موقت انتقال پسماند در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ملارد، از صدور اخطاریه رسمی برای دو سکوی موقت انتقال پسماند در این شهرستان خبر داد و برای رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی ضرب‌الاجل تعیین کرد.

شهند در ادامه، با اشاره به انجام پایش میدانی از این سکوها، اظهار داشت: در بازدیدهای صورت‌گرفته، موارد متعددی از عدم رعایت ضوابط زیست‌محیطی مشاهده شد که بلافاصله برای هر دو واحد اخطاریه رسمی صادر و ابلاغ گردید.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، نحوه جمع‌آوری، انتقال و دفع نهایی پسماندها مورد بررسی قرار گرفت و به مسئولان مربوطه تأکید شد که رعایت کامل قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن الزامی است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ملارد مهم‌ترین الزامات ابلاغی را محصورسازی اصولی محوطه‌های بارگیری برای جلوگیری از پراکنش زباله در محیط اطراف، مدیریت استاندارد شیرابه، و تصفیه و دفع مناسب فاضلاب حاصل از شست‌وشوی خودروهای حمل پسماند برشمرد.

شهند با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی خاطرنشان کرد: پایش منظم عملکرد سکوهای موقت انتقال زباله به طور مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد و شهرداری‌ها موظف هستند رویکردی اصولی و منطبق با ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداردهای ملی در مدیریت پسماندها داشته باشند تا از بروز آلودگی‌های ثانویه جلوگیری شود.

کد مطلب 6817823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها