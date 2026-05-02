به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ملارد، از صدور اخطاریه رسمی برای دو سکوی موقت انتقال پسماند در این شهرستان خبر داد و برای رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی ضرب‌الاجل تعیین کرد.

شهند در ادامه، با اشاره به انجام پایش میدانی از این سکوها، اظهار داشت: در بازدیدهای صورت‌گرفته، موارد متعددی از عدم رعایت ضوابط زیست‌محیطی مشاهده شد که بلافاصله برای هر دو واحد اخطاریه رسمی صادر و ابلاغ گردید.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، نحوه جمع‌آوری، انتقال و دفع نهایی پسماندها مورد بررسی قرار گرفت و به مسئولان مربوطه تأکید شد که رعایت کامل قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن الزامی است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ملارد مهم‌ترین الزامات ابلاغی را محصورسازی اصولی محوطه‌های بارگیری برای جلوگیری از پراکنش زباله در محیط اطراف، مدیریت استاندارد شیرابه، و تصفیه و دفع مناسب فاضلاب حاصل از شست‌وشوی خودروهای حمل پسماند برشمرد.

شهند با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی خاطرنشان کرد: پایش منظم عملکرد سکوهای موقت انتقال زباله به طور مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد و شهرداری‌ها موظف هستند رویکردی اصولی و منطبق با ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست و استانداردهای ملی در مدیریت پسماندها داشته باشند تا از بروز آلودگی‌های ثانویه جلوگیری شود.